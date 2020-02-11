Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42496

11 февраля 2020, 16:08



Все на хоккей! В воскресенье, 16 февраля 2020 года, в 17.00 на Ледовой арене «Таймыр» состоится благотворительный матч по хоккею с шайбой.

Также для создания праздничного настроения зрителям матча предлагается поучаствовать в «Плюшевом мишкопаде»: бросание мягких игрушек спортсменам - традиция на ледовых шоу. Организаторы призывают приносить игрушки с собой и по окончанию матча бросать их на лёд. Собранные «снаряды» будут раздаваться детям. Организаторами и партнёрами матча выступают администрации Таймырского муниципального района и города Норильска, благотворительный фонд социальных программ «Территория добра», Таймырский молодёжный центр, Ледовая арена «Таймыр» и Городской дом культуры. Фото Ирины Яринской

Просмотров:118 Матч «Добрый лёд Таймыра», посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт среди любительских команд Дудинки и Норильска. В игре будут участвовать глава Таймыра Евгений Вершинин и глава Норильска Ринат Ахметчин. На торжественном открытии матча выступят творческие коллективы Дудинки, а во время товарищеской встречи будут проводиться викторина и аукцион, в которых разыграют шайбы, клюшки, футболки с автографами игроков и памятные сувениры. Все собранные средства с матча пойдут на нужды воспитанников Дудинского детского дома.Также для создания праздничного настроения зрителям матча предлагается поучаствовать в «Плюшевом мишкопаде»: бросание мягких игрушек спортсменам - традиция на ледовых шоу. Организаторы призывают приносить игрушки с собой и по окончанию матча бросать их на лёд. Собранные «снаряды» будут раздаваться детям.Организаторами и партнёрами матча выступают администрации Таймырского муниципального района и города Норильска, благотворительный фонд социальных программ «Территория добра», Таймырский молодёжный центр, Ледовая арена «Таймыр» и Городской дом культуры.Фото Ирины Яринской