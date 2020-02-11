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11 февраля 2020, 16:09



Новые кадры. С сентября 2020 года начнутся занятия в новом Институте Севера и Арктики в Красноярске.

«Этот проект очень важен для края и самого Сибирского федерального университета. Наша задача - запустить учебный процесс в новом институте уже в сентябре 2020 года», - отметил Цыкалов. По замыслу организаторов институт сможет ежегодно набирать на обучение за счёт бюджетных средств по программам бакалавриата и специалитета не менее 300 абитуриентов, около 100 человек - по программам магистратуры и порядка 10 человек - в аспирантуру. Ряд предметов планируют преподавать на иностранных языках. Кроме того, базовые кафедры будут создаваться в северных городах - в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске.

Просмотров:119 Основные образовательные программы будущего института будут реализованы на базе Сибирского федерального университета (СФУ) по четырём направлениям - новые производственные технологии и логистики, ресурсоведение Севера и Арктики, северное и арктическое регионоведение, народы Севера и Сибири. Об этом заявил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. Решение о создании Института Севера и Арктики на базе СФУ было принято в прошлом году губернатором края Александром Уссом.«Этот проект очень важен для края и самого Сибирского федерального университета. Наша задача - запустить учебный процесс в новом институте уже в сентябре 2020 года», - отметил Цыкалов.По замыслу организаторов институт сможет ежегодно набирать на обучение за счёт бюджетных средств по программам бакалавриата и специалитета не менее 300 абитуриентов, около 100 человек - по программам магистратуры и порядка 10 человек - в аспирантуру. Ряд предметов планируют преподавать на иностранных языках. Кроме того, базовые кафедры будут создаваться в северных городах - в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске.