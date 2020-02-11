Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42498

11 февраля 2020, 16:10



На КЭФ-2020 обсудят переход на новую модель экономического развития страны.

Как отметил Сергей Верещагин, правительством РФ определена задача по достижению 25% доли инвестиций в валовом внутреннем продукте страны. Участники и эксперты КЭФ обсудят на пленарном заседании: какие проекты трансформируются в энергию роста российской экономики, что сдерживает их реализацию, как обеспечить кадрами, средствами и технологиями инвестиционный рывок, а также как повысить доверие российских и зарубежных инвесторов. В целом деловая программа КЭФ традиционно соответствует общероссийской повестке и опирается на федеральные инициативы. В первую очередь на реализацию стратегии пространственного развития РФ и макрорегионов до 2025 года, а также на реализацию масштабного комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь», затрагивающего интересы нескольких сибирских регионов. «Сегодня «Енисейская Сибирь» – главная платформа для экономического прорыва страны, это федеральная тема и федеральная повестка. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов сибирская и российская экономика получит новый импульс. Но в первую очередь это проекты для людей, дополнительные инвестиции в качество жизни. Они позволят развивать межрегиональную транспортную сеть, активизировать рынок труда, вкладывать дополнительные средства в строительство школ, детсадов, благоустройство городов и сёл», – подчеркнул губернатор края Александр Усс. Итогом реализации деловой программы форума станет продвижение ключевых инициатив по опережающему экономическому развитию регионов, которые в дальнейшем найдут отражение в стратегических документах. В этот процесс на площадках КЭФ-2020 будут вовлечены «капитаны» российского бизнеса, представители федеральных органов власти, ключевых институтов развития и общественных объединений. Напомним, Красноярский экономический форум «Проекты развития – энергия роста» пройдёт в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» и Сибирском федеральном университете 19–21 марта 2020 года.

Просмотров:116 Красноярский экономический форум - 2020 «Проекты развития – энергия роста» будет посвящён реализации национальных целей развития России до 2024 года и переходу на новую модель экономического роста страны, основанную на существенном увеличении инвестиций в основной капитал. Об этом на заседании президиума правительства Красноярского края под председательством губернатора Александра Усса сообщил вице-премьер Сергей Верещагин.Как отметил Сергей Верещагин, правительством РФ определена задача по достижению 25% доли инвестиций в валовом внутреннем продукте страны. Участники и эксперты КЭФ обсудят на пленарном заседании: какие проекты трансформируются в энергию роста российской экономики, что сдерживает их реализацию, как обеспечить кадрами, средствами и технологиями инвестиционный рывок, а также как повысить доверие российских и зарубежных инвесторов.В целом деловая программа КЭФ традиционно соответствует общероссийской повестке и опирается на федеральные инициативы. В первую очередь на реализацию стратегии пространственного развития РФ и макрорегионов до 2025 года, а также на реализацию масштабного комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь», затрагивающего интересы нескольких сибирских регионов.«Сегодня «Енисейская Сибирь» – главная платформа для экономического прорыва страны, это федеральная тема и федеральная повестка. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов сибирская и российская экономика получит новый импульс. Но в первую очередь это проекты для людей, дополнительные инвестиции в качество жизни. Они позволят развивать межрегиональную транспортную сеть, активизировать рынок труда, вкладывать дополнительные средства в строительство школ, детсадов, благоустройство городов и сёл», – подчеркнул губернатор края Александр Усс.Итогом реализации деловой программы форума станет продвижение ключевых инициатив по опережающему экономическому развитию регионов, которые в дальнейшем найдут отражение в стратегических документах. В этот процесс на площадках КЭФ-2020 будут вовлечены «капитаны» российского бизнеса, представители федеральных органов власти, ключевых институтов развития и общественных объединений.Напомним, Красноярский экономический форум «Проекты развития – энергия роста» пройдёт в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» и Сибирском федеральном университете 19–21 марта 2020 года.