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11 февраля 2020, 16:52



Питерская художница представит экспозицию плакатов по итогам проекта «Цветные сны».

Чтобы поработать с геометрией города, художник-иллюстратор на две недели стала его жителем. Материал для художественного исследования в рамках авторского проекта «Цветные фасады» она искала в цвете и форме городского пространства. Внимание Татьяны привлекли городские панорамы с высших обзорных точек, напомнившие ей ковровые полотна немецкой школы Bauhaus с их целостностью, практичностью и отсутствием вычурности декоративных деталей. В фасадах художница разглядела чёткие фигуры и простые формы, в замкнутости дворов – сплетение орнаментов. Художественные образы нашли отражение в серии плакатов «Цветные фасады». На выставке художница предложит норильчанам вместе взглянуть на город с разных ракурсов и рассмотреть общность его простых форм. Напомним, грантовая программа PolArt-резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Вход на выставку свободный.

Просмотров:105 Выставка плаката художника-графика и дизайнера-плакатиста Тани Сафоновой по итогам проекта «Цветные фасады» состоится 13 февраля в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt, Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь. Резидент представит своё видение Норильска как масштабной геометрической аппликации за полярным кругом.Чтобы поработать с геометрией города, художник-иллюстратор на две недели стала его жителем. Материал для художественного исследования в рамках авторского проекта «Цветные фасады» она искала в цвете и форме городского пространства. Внимание Татьяны привлекли городские панорамы с высших обзорных точек, напомнившие ей ковровые полотна немецкой школы Bauhaus с их целостностью, практичностью и отсутствием вычурности декоративных деталей. В фасадах художница разглядела чёткие фигуры и простые формы, в замкнутости дворов – сплетение орнаментов.Художественные образы нашли отражение в серии плакатов «Цветные фасады». На выставке художница предложит норильчанам вместе взглянуть на город с разных ракурсов и рассмотреть общность его простых форм.Напомним, грантовая программа PolArt-резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».Вход на выставку свободный.