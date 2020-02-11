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11 февраля 2020, 16:53



В годовщину гибели Сергея Панченко власти города приняли решение наградить его посмертно знаком отличия «За заслуги перед городом Норильском».

Сергей Панченко более десяти лет работал в медиакомпании «Северный город», прошел путь от полиграфиста до генерального директора. В должности руководителя Панченко много сделал для развития норильских СМИ, проявил себя как хороший организатор городских и образовательных проектов. Напомним, в этот день два года назад Сергей Панченко отправился в командировку в Орск. Вскоре после вылета самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Домодедово, потерпел крушение. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:133 - Сегодня исполняется два года с момента трагической гибели нашего земляка и друга Сергея Панченко. Он был уважаемым в городе человеком, столько сил и энергии вложил в создание и становление Агентства развития Норильска, столько хороших проектов сделал, - отметил глава города Ринат Ахметчин на планёрочном совещании руководителей бюджетных учреждений. - Администрация и городской Совет депутатов приняли решение посмертно наградить Сергея Панченко знаком отличия «За заслуги перед городом Норильском».Сергей Панченко более десяти лет работал в медиакомпании «Северный город», прошел путь от полиграфиста до генерального директора. В должности руководителя Панченко много сделал для развития норильских СМИ, проявил себя как хороший организатор городских и образовательных проектов.Напомним, в этот день два года назад Сергей Панченко отправился в командировку в Орск. Вскоре после вылета самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Домодедово, потерпел крушение. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.Фото Дениса Кожевникова