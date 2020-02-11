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11 февраля 2020, 17:27

На ледовой арене «Таймыр» прошёл День зимних видов спорта.


Сотрудники Центра развития зимних видов спорта в этот день проводили конкурсы и эстафеты, своё мастерство продемонстрировали воспитанники секции по фигурному катанию и хореографический коллектив «Счастье». Команды хоккеистов и фигуристов посостязались в ловкости катания на коньках.
Также для северян проводился конкурс любителей фигурного катания, в котором принимали участие все желающие старше 18 лет. Конкурсанты придумывали небольшие номера и выступали с ними на ледовой арене. Победителя определяли зрители аплодисментами. Зрительские симпатии выбрали Ивана Юрьева, который за победу получил сертификат на пять посещений ледовой арены «Таймыр».
В этот же день на катке работала площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где жителям Заполярья предлагалось выполнить несколько нормативов, в числе которых - наклоны вперёд, стоя на гимнастической скамье, и прыжки в длину. Лучшими в этих дисциплинах стали Ангелина Гаврилец и Даниил Юник соответственно, они также были награждены сертификатами на бесплатное посещение катка.
Фото Дениса Кожевникова

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