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11 февраля 2020, 17:27



На ледовой арене «Таймыр» прошёл День зимних видов спорта.

Также для северян проводился конкурс любителей фигурного катания, в котором принимали участие все желающие старше 18 лет. Конкурсанты придумывали небольшие номера и выступали с ними на ледовой арене. Победителя определяли зрители аплодисментами. Зрительские симпатии выбрали Ивана Юрьева, который за победу получил сертификат на пять посещений ледовой арены «Таймыр». В этот же день на катке работала площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где жителям Заполярья предлагалось выполнить несколько нормативов, в числе которых - наклоны вперёд, стоя на гимнастической скамье, и прыжки в длину. Лучшими в этих дисциплинах стали Ангелина Гаврилец и Даниил Юник соответственно, они также были награждены сертификатами на бесплатное посещение катка. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:107 Сотрудники Центра развития зимних видов спорта в этот день проводили конкурсы и эстафеты, своё мастерство продемонстрировали воспитанники секции по фигурному катанию и хореографический коллектив «Счастье». Команды хоккеистов и фигуристов посостязались в ловкости катания на коньках.Также для северян проводился конкурс любителей фигурного катания, в котором принимали участие все желающие старше 18 лет. Конкурсанты придумывали небольшие номера и выступали с ними на ледовой арене. Победителя определяли зрители аплодисментами. Зрительские симпатии выбрали Ивана Юрьева, который за победу получил сертификат на пять посещений ледовой арены «Таймыр».В этот же день на катке работала площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где жителям Заполярья предлагалось выполнить несколько нормативов, в числе которых - наклоны вперёд, стоя на гимнастической скамье, и прыжки в длину. Лучшими в этих дисциплинах стали Ангелина Гаврилец и Даниил Юник соответственно, они также были награждены сертификатами на бесплатное посещение катка.Фото Дениса Кожевникова