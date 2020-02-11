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11 февраля 2020, 17:55



Норильск объявил старт гражданско-патриотической акции «Наследие Победы».

- Управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска разработало положение об Акции, специалистами ГЦК создан сайт naslediepobedy.ru, на котором будут размещаться видеоролики других городов, также запущена интерактивная карта. В данный момент на карте горит флажок Норильска. Каждый желающий сможет подробнее ознакомиться с условиями акции, перейдя на сайт naslediepobedy.ru, - сообщила в ходе общегородской планёрки Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике. Это лишь небольшая часть мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, в которых принимает участие наш город. - Один из проектов, в котором мы также участвуем, - «Память героев». Для этого в учреждениях города разместят стенды размером 1,5 на 2,5 м с указанием информации о жителях края, ставших Героями СССР и кавалерами всех орденов. Более подробные данные о них, а также небольшой фильм, будут доступны по ссылке с QR-кода, также указанного на стенде, - отметила она. За счёт средств края уже изготовлены и переданы 5 информационных комплектов фотографий и биографий героев войны. Всего в Норильске появится 26 стендов, 10 из них будут изготовлены за счёт средств местного бюджета. Ежемесячно на них будет обновляться информация в соответствии с текущим месяцем и датой рождения героев.

Просмотров:88 Она стартовала 1 февраля и предполагает широкое участие города и его жителей в мероприятиях, посвящённых важной 75-летнему юбилею Великой Победы. К участию в акции приглашаются жители любого города как бывшего Советского Союза, так и любых стран, чьё прошлое связано с Великой Отечественной войной. В рамках акции участники в определённое время – с 1 февраля по 9 мая - в день, памятный для этого города, на специально организованном мероприятии массово исполнят песню военной тематики и снимут видеоролик о данном событии. Далее ролик будет размещён на интерактивной карте, где зажжётся флаг города-участника. Интересно, что по итогам акции будет создана единая карта, на которой отметят все города акции.- Управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска разработало положение об Акции, специалистами ГЦК создан сайт naslediepobedy.ru, на котором будут размещаться видеоролики других городов, также запущена интерактивная карта. В данный момент на карте горит флажок Норильска. Каждый желающий сможет подробнее ознакомиться с условиями акции, перейдя на сайт naslediepobedy.ru, - сообщила в ходе общегородской планёрки Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике.Это лишь небольшая часть мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, в которых принимает участие наш город.- Один из проектов, в котором мы также участвуем, - «Память героев». Для этого в учреждениях города разместят стенды размером 1,5 на 2,5 м с указанием информации о жителях края, ставших Героями СССР и кавалерами всех орденов. Более подробные данные о них, а также небольшой фильм, будут доступны по ссылке с QR-кода, также указанного на стенде, - отметила она.За счёт средств края уже изготовлены и переданы 5 информационных комплектов фотографий и биографий героев войны. Всего в Норильске появится 26 стендов, 10 из них будут изготовлены за счёт средств местного бюджета. Ежемесячно на них будет обновляться информация в соответствии с текущим месяцем и датой рождения героев.