Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42504

11 февраля 2020, 17:55



Уже в марте в горбольнице № 1 начнут проводить экстренные операции с помощью ангиографа, рентген–аппарата для оценки состояния сосудов.

С помощью аппарата в Норильске будут проводиться коронарография и стентирование. Сегодня три наших хирурга находятся на стажировке в краевой клинической больнице под присмотром опытных врачей. А пока ведётся работа по лицензированию этого вида деятельности. - У нас есть договорённость с минздравом о том, что краевая клиническая больница поможет нам внедрить эту технологию на территории: оттуда к нам будут командированы опытные специалисты, которым предстоит курировать процесс. Работать они будут вахтовым методом, - пояснил Коба Кавтеладзе. Начать работу планируется с 1 марта. В 2020 году будут проводить только экстренные операции: минздрав определил потребность в операциях на сердце и сосудах в объёме 200 коронарографий и 100 стентирований. Начиная с 2021 года ожидается переход и к плановым операциям. Что означает, что в будущем норильчанам, страдающим сердечно–сосудистыми заболеваниями, не придётся ехать в край на операцию, всю необходимую помощь им будут оказывать здесь.

Просмотров:99 Введение оборудования в эксплуатацию проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Как рассказал Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края, 7 февраля завершён монтаж ангиографа, комиссионно проведён его осмотр, 10 февраля подписан акт осмотра и приёма-передачи оборудования.С помощью аппарата в Норильске будут проводиться коронарография и стентирование. Сегодня три наших хирурга находятся на стажировке в краевой клинической больнице под присмотром опытных врачей. А пока ведётся работа по лицензированию этого вида деятельности.- У нас есть договорённость с минздравом о том, что краевая клиническая больница поможет нам внедрить эту технологию на территории: оттуда к нам будут командированы опытные специалисты, которым предстоит курировать процесс. Работать они будут вахтовым методом, - пояснил Коба Кавтеладзе.Начать работу планируется с 1 марта. В 2020 году будут проводить только экстренные операции: минздрав определил потребность в операциях на сердце и сосудах в объёме 200 коронарографий и 100 стентирований. Начиная с 2021 года ожидается переход и к плановым операциям. Что означает, что в будущем норильчанам, страдающим сердечно–сосудистыми заболеваниями, не придётся ехать в край на операцию, всю необходимую помощь им будут оказывать здесь.