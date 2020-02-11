Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42505

11 февраля 2020, 18:17



О рекультивации старого кладбища речи не идёт.

- Дальнейшая судьба этого места волнует норильчан, особенно тех, кто переехал и живёт на материке, оставив здесь захороненных родных, – говорит Наталья Солодовник, председатель местной Общественной палаты. - Сейчас мы продолжаем собирать мнения, чтобы потом их проанализировать, обсудить с органами местного самоуправления, понять, в каком направлении двигаться дальше. Благодаря публикациям в СМИ новости о рекультивации кладбища дошли до материка, до землячеств норильчан. От них председателю Общественной палаты пришли сообщения о том, что есть люди, которые хотели бы вывезти прах своих предков и перезахоронить его на материке. Чтобы понимать, сколько таких людей, необходимо, чтобы бывшие норильчане оставляли соответствующую информацию на странице местной Общественной палаты на официальном сайте города Норильска в разделе «Обращения», а также - в социальных сетях. - Только реально понимая, сколько людей хочет вывезти прах своих родственников на материк, мы направим запрос в органы самоуправления для дальнейшего решения этого вопроса, – пояснила Наталья Солодовник. – Также норильчане волнуются по поводу того, что вопрос рекультивации старого городского кладбища уже решён. Это не так. О рекультивации пока речи не идёт. Вопрос с благоустройством территории сложный и деликатный, требующий достаточного времени для его решения. Пока же, как и раньше, весной и летом на кладбище будут проводиться субботники.

Просмотров:97 Вопрос о дальнейшей судьбе старого городского кладбища был затронут на заседании местной Общественной палаты, которое прошло 10 февраля в администрации города.- Дальнейшая судьба этого места волнует норильчан, особенно тех, кто переехал и живёт на материке, оставив здесь захороненных родных, – говорит Наталья Солодовник, председатель местной Общественной палаты. - Сейчас мы продолжаем собирать мнения, чтобы потом их проанализировать, обсудить с органами местного самоуправления, понять, в каком направлении двигаться дальше.Благодаря публикациям в СМИ новости о рекультивации кладбища дошли до материка, до землячеств норильчан. От них председателю Общественной палаты пришли сообщения о том, что есть люди, которые хотели бы вывезти прах своих предков и перезахоронить его на материке. Чтобы понимать, сколько таких людей, необходимо, чтобы бывшие норильчане оставляли соответствующую информацию на странице местной Общественной палаты на официальном сайте города Норильска в разделе «Обращения», а также - в социальных сетях.- Только реально понимая, сколько людей хочет вывезти прах своих родственников на материк, мы направим запрос в органы самоуправления для дальнейшего решения этого вопроса, – пояснила Наталья Солодовник. – Также норильчане волнуются по поводу того, что вопрос рекультивации старого городского кладбища уже решён. Это не так. О рекультивации пока речи не идёт. Вопрос с благоустройством территории сложный и деликатный, требующий достаточного времени для его решения. Пока же, как и раньше, весной и летом на кладбище будут проводиться субботники.