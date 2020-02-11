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11 февраля 2020, 18:34



У Норильска есть все шансы стать городом трудовой доблести.

- У Норильска есть все шансы получить это звание, - считает Наталья Солодовник. - Трудовой подвиг норильчан в годы Великой Отечественной войны бесценен, а вклад в дело Великой Победы неоценим. Одним из оснований для присвоения почётного звания «Город трудовой доблести» является наличие государственных наград у предприятий города и их работников. У нас всё это есть. Местная Общественная палата может инициировать получение этого звания и обратиться в органы местного самоуправления. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:88 Председатель местной Общественной палаты Наталья Солодовник выступила с инициативой присвоить нашему городу звание «Город трудовой доблести». Законопроект о присвоении городам соответствующих званий был внесён президентом России Владимиром Путиным в Государственную думу в декабре прошлого года и приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы. До 14 февраля города и регионы могут вносить свои предложения в этот законопроект.- У Норильска есть все шансы получить это звание, - считает Наталья Солодовник. - Трудовой подвиг норильчан в годы Великой Отечественной войны бесценен, а вклад в дело Великой Победы неоценим. Одним из оснований для присвоения почётного звания «Город трудовой доблести» является наличие государственных наград у предприятий города и их работников. У нас всё это есть.Местная Общественная палата может инициировать получение этого звания и обратиться в органы местного самоуправления.Фото Владимира Макушкина