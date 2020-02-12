Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42507

12 февраля 2020, 10:08



Завершается рейтинговое голосование за территории благоустройства.

Проголосовать за территорию, которая будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» можно до 15 февраля. На выбор горожанам представлены три варианта. Это общественные территории по адресам: Талнахская, 48, в Центральном районе, Первомайская, 12, 14, 16 в Кайеркане, Енисейская, 22-28, в Талнахе. Тот объект, которому жители Норильска отдадут наибольшее количество голосов, будет обязательно благоустроен, остальные два – если останутся деньги. На выбранном участке демонтируют отжившие свой срок конструкции, уложат новое покрытие, установят детские площадки, спортивное оборудование, лавочки, урны, арт-объекты. Отдать свой голос можно по будням в управлениях городского хозяйства и ЖКХ администрации города Норильска, в районных территориальных управлениях и в Молодёжном центре, по выходным – в местах массового скопления людей (спортивно-развлекательный комплекс, кинотеатры, культурно-досуговые центры). Кроме того, сделать свой выбор можно и не выходя из дома – через сайт 24благоустройство.рф.

Просмотров:201 Проголосовать за территорию, которая будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» можно до 15 февраля.На выбор горожанам представлены три варианта. Это общественные территории по адресам: Талнахская, 48, в Центральном районе, Первомайская, 12, 14, 16 в Кайеркане, Енисейская, 22-28, в Талнахе. Тот объект, которому жители Норильска отдадут наибольшее количество голосов, будет обязательно благоустроен, остальные два – если останутся деньги. На выбранном участке демонтируют отжившие свой срок конструкции, уложат новое покрытие, установят детские площадки, спортивное оборудование, лавочки, урны, арт-объекты.Отдать свой голос можно по будням в управлениях городского хозяйства и ЖКХ администрации города Норильска, в районных территориальных управлениях и в Молодёжном центре, по выходным – в местах массового скопления людей (спортивно-развлекательный комплекс, кинотеатры, культурно-досуговые центры). Кроме того, сделать свой выбор можно и не выходя из дома – через сайт 24благоустройство.рф.