Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42508

12 февраля 2020, 11:05



Туркластер "Арктический" представят на двух международных выставках.

Агентство развития Норильска реализует первый этап мастер-плана туркластера «Арктический». Ведётся серьезная исследовательская работа: анализируется турпоток за несколько лет, изучается нормативно-правовая база, выявляются различные потребности (в том числе кадровые) для развития туристской инфраструктуры и индустрии на территории в целом. До конца февраля пройдёт обширное анкетирование населения территории всего кластера, включающее не только Норильск и Дудинку, но и отдалённые населённые пункты. В роли экспертов в Норильск прибудут Андрей Кудряшов, директор компании «Плато Путорана»; Евгения Филиппова, специалист «Экоцентр Заповедники», куратор мастер-плана кластера; Ксения Гаспарян, директор по развитию Фонда «Заповедное посольство», модератор проекта; маркетолог Александр Железняк, эксперт федерального уровня по вопросам развития туризма. Они будут сотрудничать в одной рабочей группе с местными специалистами. Также запланированы стратегические сессии и круглый стол. В марте туркластер «Арктический» представят на двух крупнейших международных туристических выставках – Интурмаркет-2020 и MITT-2020. Причём последняя будет полностью посвящена кластеру «Арктический». На ней Агентство развития Норильска при поддержке Агентства по туризму Красноярского края и Агентства развития бизнеса региона предоставит возможность местным туроператорам презентовать свой турпродукт. Здесь же будут представлены недавно открывшиеся Таймырский информационный центр и Центр развития туризма Норильска. В ходе презентации специалисты АРН расскажут о малоизученных туристических локациях на местной карте и постараются привлечь максимум партнёров для развития туризма на нашей территории. Параллельно планируется оценить величину турпотока на нашу территорию. Для этого уже к марту АРН запланировало установку электронных счётчиков в аэропорту Норильск и в Дудинском морском порту. С помощью небольших пультов, установленных у стойки таможенного контроля, гости смогут сами указать цели своего визита. - В сентябре мы планируем представить широкой общественности, в том числе крупному бизнесу, готовый мастер-план. Также презентуем его на конференции Ассоциации зимних городов мира (WWCAM), которая пройдет в Рованиеми (Финляндия). А по итогам первого этапа отправим первый отчёт для международной консультации, - рассказала Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма. Фото Сергея Горшкова

Просмотров:197 Агентство развития Норильска реализует первый этап мастер-плана туркластера «Арктический». Ведётся серьезная исследовательская работа: анализируется турпоток за несколько лет, изучается нормативно-правовая база, выявляются различные потребности (в том числе кадровые) для развития туристской инфраструктуры и индустрии на территории в целом.До конца февраля пройдёт обширное анкетирование населения территории всего кластера, включающее не только Норильск и Дудинку, но и отдалённые населённые пункты. В роли экспертов в Норильск прибудут Андрей Кудряшов, директор компании «Плато Путорана»; Евгения Филиппова, специалист «Экоцентр Заповедники», куратор мастер-плана кластера; Ксения Гаспарян, директор по развитию Фонда «Заповедное посольство», модератор проекта; маркетолог Александр Железняк, эксперт федерального уровня по вопросам развития туризма. Они будут сотрудничать в одной рабочей группе с местными специалистами. Также запланированы стратегические сессии и круглый стол.В марте туркластер «Арктический» представят на двух крупнейших международных туристических выставках – Интурмаркет-2020 и MITT-2020. Причём последняя будет полностью посвящена кластеру «Арктический». На ней Агентство развития Норильска при поддержке Агентства по туризму Красноярского края и Агентства развития бизнеса региона предоставит возможность местным туроператорам презентовать свой турпродукт. Здесь же будут представлены недавно открывшиеся Таймырский информационный центр и Центр развития туризма Норильска. В ходе презентации специалисты АРН расскажут о малоизученных туристических локациях на местной карте и постараются привлечь максимум партнёров для развития туризма на нашей территории.Параллельно планируется оценить величину турпотока на нашу территорию. Для этого уже к марту АРН запланировало установку электронных счётчиков в аэропорту Норильск и в Дудинском морском порту. С помощью небольших пультов, установленных у стойки таможенного контроля, гости смогут сами указать цели своего визита.- В сентябре мы планируем представить широкой общественности, в том числе крупному бизнесу, готовый мастер-план. Также презентуем его на конференции Ассоциации зимних городов мира (WWCAM), которая пройдет в Рованиеми (Финляндия). А по итогам первого этапа отправим первый отчёт для международной консультации, - рассказала Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма.Фото Сергея Горшкова