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12 февраля 2020, 12:00



Эпидемиологическая обстановка находится на особом контроле регионального правительства.

Премьер-министр Юрий Лапшин провёл оперативное совещание правительства Красноярского края. Одним из основных вопросов стало обсуждение эпидемиологической обстановки в регионе и принимаемых мер профилактики. Министр здравоохранения Борис Немик доложил, что на начало февраля в крае отмечается неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Во всём регионе зарегистрировано 12 832 заболевших человека, что составляет 47,2 случая на десять тысяч населения. В то же время в отдельных территориях – в Красноярске, Рыбинском и Саянском районах – зафиксировано превышение недельного эпидемического порога. Для профилактики перед началом сезона в прошлом году были привиты 1 262 330 человек, или 46,4% всех жителей края. Это максимальный уровень иммунизации в новейшей истории. Больше всего прививок поставлено среди медицинских работников, педагогов, школьников и пожилых граждан. Учреждения здравоохранения готовы к возможному росту уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, сформирован резерв коечного фонда и реанимационного оборудования, обеспечен двухнедельный запас лекарств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях. Отдельно на оперативном совещании обсудили ситуацию с коронавирусом. Министр здравоохранения подтвердил, что на территории края не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. По указаниям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в крае проводятся мероприятия по предупреждению завоза и распространению коронавируса. Так, при проведении санитарного карантинного контроля на консультации в краевые медучреждения доставлен 21 человек с симптомами респираторных инфекций, прибывший из других стран. Лабораторная диагностика показала отрицательные результаты на коронавирус. Помимо этого, в крае прошли тренировки специалистов по маршрутизации пациентов и работе в аэропорту, подготовлено необходимое для транспортировки оборудование. Регулярно всю систему защиты жителей края от подобных инфекций рассматривают на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщили в правительстве края. В целом эпидемиологическая обстановка в Красноярском крае оценивается как штатная. Несмотря на это, председатель правительства Юрий Лапшин отметил: "Пожалуй, впервые мы сталкиваемся со столь серьёзной государственной реакцией на возможную эпидемиологическую угрозу. Как вы знаете, прекращено авиасообщение, ограничены туристические потоки и грузооборот, несмотря на возможные экономические последствия. В связи с этим мы должны принимать все меры, которые выработаны РФ. Это касается и предупреждения распространения инфекции, и обучения специалистов, и наличия запаса лекарств и средств индивидуальной защиты. Все мероприятия, которые доведены до нас федеральным министерством здравоохранения, должны неукоснительно выполняться", - подытожил Юрий Лапшин. Фото Ирины Яринской

Просмотров:159 Премьер-министр Юрий Лапшин провёл оперативное совещание правительства Красноярского края. Одним из основных вопросов стало обсуждение эпидемиологической обстановки в регионе и принимаемых мер профилактики.Министр здравоохранения Борис Немик доложил, что на начало февраля в крае отмечается неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Во всём регионе зарегистрировано 12 832 заболевших человека, что составляет 47,2 случая на десять тысяч населения. В то же время в отдельных территориях – в Красноярске, Рыбинском и Саянском районах – зафиксировано превышение недельного эпидемического порога.Для профилактики перед началом сезона в прошлом году были привиты 1 262 330 человек, или 46,4% всех жителей края. Это максимальный уровень иммунизации в новейшей истории. Больше всего прививок поставлено среди медицинских работников, педагогов, школьников и пожилых граждан. Учреждения здравоохранения готовы к возможному росту уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, сформирован резерв коечного фонда и реанимационного оборудования, обеспечен двухнедельный запас лекарств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях.Отдельно на оперативном совещании обсудили ситуацию с коронавирусом. Министр здравоохранения подтвердил, что на территории края не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. По указаниям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в крае проводятся мероприятия по предупреждению завоза и распространению коронавируса. Так, при проведении санитарного карантинного контроля на консультации в краевые медучреждения доставлен 21 человек с симптомами респираторных инфекций, прибывший из других стран. Лабораторная диагностика показала отрицательные результаты на коронавирус. Помимо этого, в крае прошли тренировки специалистов по маршрутизации пациентов и работе в аэропорту, подготовлено необходимое для транспортировки оборудование. Регулярно всю систему защиты жителей края от подобных инфекций рассматривают на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщили в правительстве края.В целом эпидемиологическая обстановка в Красноярском крае оценивается как штатная. Несмотря на это, председатель правительства Юрий Лапшин отметил: "Пожалуй, впервые мы сталкиваемся со столь серьёзной государственной реакцией на возможную эпидемиологическую угрозу. Как вы знаете, прекращено авиасообщение, ограничены туристические потоки и грузооборот, несмотря на возможные экономические последствия. В связи с этим мы должны принимать все меры, которые выработаны РФ. Это касается и предупреждения распространения инфекции, и обучения специалистов, и наличия запаса лекарств и средств индивидуальной защиты. Все мероприятия, которые доведены до нас федеральным министерством здравоохранения, должны неукоснительно выполняться", - подытожил Юрий Лапшин.Фото Ирины Яринской