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12 февраля 2020, 12:31



31-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков.

В январе его задержали в одном из подъездов по ул. Комсомольской. В ходе личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой 0, 122 грамма. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото из открытых источников

Просмотров:186 Дознаватели отдела МВД России по г. Норильску направили в городской суд уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя за хранение наркотических средств.В январе его задержали в одном из подъездов по ул. Комсомольской. В ходе личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой 0, 122 грамма.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Фото из открытых источников