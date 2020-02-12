Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42511

12 февраля 2020, 13:05



Заявки на конкурс на лучшую организацию работы по охране труда принимаются до 15 марта.

Конкурс проводится ежегодно в целях совершенствования работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях, привлечения внимания руководителей организаций к решению вопросов улучшения состояния условий и охраны труда, культуры производства, изучения и распространения передового опыта работы в области охраны труда. Заявки на участие принимаются до 15 марта в отделе охраны труда администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 16, 20 (e-mail: oot@norilsk-city.ru, контактный телефон 43-71-98, факс 43-71-99). Итоги подведут до 1 апреля. Положение о порядке организации и проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, бланк заявки и информационная карта участника смотра-конкурса размещены на официальном сайте администрации города http://www.norilsk-city.ru в разделе «Отдел охраны труда» в подразделе «Конкурсы». Фото из открытых источников

Просмотров:146 Смотр-конкурс проводится по итогам работы за 2019 год. Принять участие могут организации, предприятия и учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории Норильска. Победителей определят в номинациях: «Промышленность», «Строительство», «Транспорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля и общественное питание», «Культура», «Спорт», «Образование», «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», «Прочие организации».Конкурс проводится ежегодно в целях совершенствования работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях, привлечения внимания руководителей организаций к решению вопросов улучшения состояния условий и охраны труда, культуры производства, изучения и распространения передового опыта работы в области охраны труда.Заявки на участие принимаются до 15 марта в отделе охраны труда администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 16, 20 (e-mail: oot@norilsk-city.ru, контактный телефон 43-71-98, факс 43-71-99). Итоги подведут до 1 апреля.Положение о порядке организации и проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, бланк заявки и информационная карта участника смотра-конкурса размещены на официальном сайте администрации города http://www.norilsk-city.ru в разделе «Отдел охраны труда» в подразделе «Конкурсы».Фото из открытых источников