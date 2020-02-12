Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42512

12 февраля 2020, 14:12



Дворы и улицы Норильска очищаются от снега своевременно. Об этом говорили на общегородской планёрке.

Что до уборки на дорогах, то с октября по январь с улиц города вывезено 584 000 тонн снега. Как пояснил Александр Аношкин, и. о. начальника управления «Норильскавтодора», хотя январь выдался штормовым, ограничений движения, связанного с неудовлетворительным содержанием дороги, не случалось. На дорогах работало более 50 единиц техники ежесменно, пять из которых - на трассе Норильск – Алыкель. Остальные занимались очисткой улично-дорожной сети в городе. - Учитывая, что подрядчик пополнил самосвальный парк на 10 единиц, стороннюю технику не привлекаем. Правда, в связи с износом снегоочистителей Rolba решается вопрос о приобретении новой подобной техники. Но случится пополнение не раньше октября, - отметил он. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:241 В январе в норильских дворах работало до полусотни единиц техники, которая суммарно вывезла с придомовых территорий 97 162 м3 снега. Сегодня у всех управляющих компаний заключены договоры с подрядчиками, вывозящими снег.Что до уборки на дорогах, то с октября по январь с улиц города вывезено 584 000 тонн снега. Как пояснил Александр Аношкин, и. о. начальника управления «Норильскавтодора», хотя январь выдался штормовым, ограничений движения, связанного с неудовлетворительным содержанием дороги, не случалось. На дорогах работало более 50 единиц техники ежесменно, пять из которых - на трассе Норильск – Алыкель. Остальные занимались очисткой улично-дорожной сети в городе.- Учитывая, что подрядчик пополнил самосвальный парк на 10 единиц, стороннюю технику не привлекаем. Правда, в связи с износом снегоочистителей Rolba решается вопрос о приобретении новой подобной техники. Но случится пополнение не раньше октября, - отметил он.Фото Дениса Кожевникова