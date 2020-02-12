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12 февраля 2020, 14:36



Во всех районах Норильска начался демонтаж снежных городков.

- В Талнахе ёлка уже демонтирована, гирлянду отключили. В Кайеркане подрядчик приступает к этой работе. В Оганере делом займётся сторонняя организация: мы не приняли работы подрядчика по строительству снежного городка и работу не оплатили. Так что и убирать будет не он, - отметил Самородов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:130 Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, с 8 февраля начали увозить ёлочки, расставленные у различных городских объектов Центрального района. На главном снежном городке на ул. Комсомольской демонтирована часть гирлянды. Здесь и на Театральной площади ёлки разберут в течение недели. А вот ледяные фигуры простоят до апреля, правда, если потеплеет раньше и они начнут представлять опасность, их сломают и вывезут до этого срока.- В Талнахе ёлка уже демонтирована, гирлянду отключили. В Кайеркане подрядчик приступает к этой работе. В Оганере делом займётся сторонняя организация: мы не приняли работы подрядчика по строительству снежного городка и работу не оплатили. Так что и убирать будет не он, - отметил Самородов.Фото Владимира Макушкина