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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:45 Местная Общественная палата продолжает активно работать с населением и выступает с новыми инициативами.
17:41 Норильчане - победители и призёры чемпионата и первенства СФО по спортивной акробатике и прыжкам на батуте.
17:30 За уклонение от административного надзора норильчанину грозит год тюрьмы.
17:25 В Норильске определили лучших в чемпионате и первенстве города по самбо и боевому самбо.
17:16 Премьерный показ фильма «Чёрное пальто» состоится в эту пятницу в 19.30 в кинокомплексе «Родина».
17:16 Связь в тундру! Таймырский посёлок Усть-Авам осенью будет подключён к сотовой связи.
17:15 В Норильске началась реализация трёхлетнего плана капремонтов.
16:25 Перенос остановки от здания ТЦ «Талнах» к зданию «Аквариума» обсудили на планёрочном совещании при главе города.
15:58 За год больше всего в Норильске подорожали молочные продукты и некоторые крупы.
15:35 В Норильских школах появляются интерактивные схемы безопасных маршрутов «дом-школа-дом».
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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