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12 февраля 2020, 14:55



Рейды теперь и во дворах. Представители городской администрации и ГИБДД проконтролируют соблюдение ПДД в жилой зоне.

Летом 2019 года въезды и выезды из норильских дворов были обозначены дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны». Всего по всем районам города появилось 915 знаков. Сделали это для безопасности норильчан и с целью упорядочить перемещение транспорта во дворах. При проезде во дворах скорость автомобиля не должна превышать 20 километров в час. Однако некоторые водители это правило дорожного движения игнорируют, что вызывает справедливое негодование пешеходов. Олег Бурулёв, начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства, говорит, что в последнее время поступает много жалоб на водителей-лихачей, которые превышают скорость в жилой зоне. Чтобы приструнить нарушителей, депутаты горсовета предложили проводить совместные рейды представителей администрации и ГИБДД. Частота рейдов и место их проведения будет зависеть от количества жалоб от горожан.

Просмотров:140 Летом 2019 года въезды и выезды из норильских дворов были обозначены дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны». Всего по всем районам города появилось 915 знаков. Сделали это для безопасности норильчан и с целью упорядочить перемещение транспорта во дворах.При проезде во дворах скорость автомобиля не должна превышать 20 километров в час. Однако некоторые водители это правило дорожного движения игнорируют, что вызывает справедливое негодование пешеходов.Олег Бурулёв, начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства, говорит, что в последнее время поступает много жалоб на водителей-лихачей, которые превышают скорость в жилой зоне. Чтобы приструнить нарушителей, депутаты горсовета предложили проводить совместные рейды представителей администрации и ГИБДД. Частота рейдов и место их проведения будет зависеть от количества жалоб от горожан.