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12 февраля 2020, 14:56

Сегодня весь день в Норильске проходит конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии – машинист ПДМ».


Только что закончилась практическая часть конкурса на учебном полигоне шахты «Ангидрит», где участники демонстрировали навыки управления подземной доставочной машины (ПДМ).
В этот раз на соискание звания лучшего собрались представители всех подразделений Заполярного филиала и дочерних, зависимых обществ – всего около 50 человек. Машинисты ПДМ – более опытные наставники и стажёры парами сдавали конкурсной комиссии регламент подготовки ПДМ к работе, погрузка и доставка горной массы в выработке, умение набрать ковш породы в повороте и многое другое. При этом необходимо выполнять задания в строгом соответствии с требования промышленной безопасности. Отдельным этапом проводились действия на случай внештатной ситуации и оказание первой помощи пострадавшему. Роль последнего выполнял манекен по имени Кеша, которого горняки ради пущей убедительности принарядили как можно более правдоподобно для жертвы несчастного случая.
После обеда участники конкурса профмастерства среди машинистов ПДМ предались решению теоретических задач, выбирая нужные ответы из предложенных тестов. Результаты профессиональных состязаний будут опубликованы в ближайшем номере «Заполярной правды».
Фото Дениса Кожевникова
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    Список новостей

 12 февраля 2020 
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17:30   За уклонение от административного надзора норильчанину грозит год тюрьмы. 17:25   В Норильске определили лучших в чемпионате и первенстве города по самбо и боевому самбо.
17:16   Премьерный показ фильма «Чёрное пальто» состоится в эту пятницу в 19.30 в кинокомплексе «Родина». 17:16   Связь в тундру! Таймырский посёлок Усть-Авам осенью будет подключён к сотовой связи.
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15:18   Появился новый вид мошенничества, актуальный для норильчан. 14:56   Сегодня весь день в Норильске проходит конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии – машинист ПДМ».
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 11 февраля 2020 
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 10 февраля 2020 
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17:38   В города и районы Красноярского края переданы около 13 тысяч юбилейных медалей к 75-летию Победы. 17:33   МФК «Норильский никель» победил в 12-м туре Суперлиги – 5:3 и 6:3.
16:49   В детской библиотеке имени Саши Петряева пройдёт акция к Дню книгодарения. 16:48   Норильчанам предлагают оценить работу городского музейно-выставочного комплекса.
16:23   Впервые в истории в России проведут полный учёт численности белого медведя. 15:59   В Музее Норильска открылась VR-инсталляция «Хореку. Истории тухардской тундры».
15:58   В Конституции может появиться понятие «федеральных территорий». 15:21   Подписан указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы.
14:57   Открыт приём работ на ежегодный фотографический проект-конкурс «Отражение-2020». 14:26   Жалобы на обслуживание дома лучше фиксировать заявлением сначала в управляющей компании, затем – в управлении городского хозяйства.
12:58   Diamond Trio из Израиля выступит в Норильске. 11:59   Учёт по головам. Осенью 2020 года на Таймыре проведут бесплатное чипирование домашних оленей.




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