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12 февраля 2020, 14:56



Сегодня весь день в Норильске проходит конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии – машинист ПДМ».

В этот раз на соискание звания лучшего собрались представители всех подразделений Заполярного филиала и дочерних, зависимых обществ – всего около 50 человек. Машинисты ПДМ – более опытные наставники и стажёры парами сдавали конкурсной комиссии регламент подготовки ПДМ к работе, погрузка и доставка горной массы в выработке, умение набрать ковш породы в повороте и многое другое. При этом необходимо выполнять задания в строгом соответствии с требования промышленной безопасности. Отдельным этапом проводились действия на случай внештатной ситуации и оказание первой помощи пострадавшему. Роль последнего выполнял манекен по имени Кеша, которого горняки ради пущей убедительности принарядили как можно более правдоподобно для жертвы несчастного случая. После обеда участники конкурса профмастерства среди машинистов ПДМ предались решению теоретических задач, выбирая нужные ответы из предложенных тестов. Результаты профессиональных состязаний будут опубликованы в ближайшем номере «Заполярной правды». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:141 Только что закончилась практическая часть конкурса на учебном полигоне шахты «Ангидрит», где участники демонстрировали навыки управления подземной доставочной машины (ПДМ).В этот раз на соискание звания лучшего собрались представители всех подразделений Заполярного филиала и дочерних, зависимых обществ – всего около 50 человек. Машинисты ПДМ – более опытные наставники и стажёры парами сдавали конкурсной комиссии регламент подготовки ПДМ к работе, погрузка и доставка горной массы в выработке, умение набрать ковш породы в повороте и многое другое. При этом необходимо выполнять задания в строгом соответствии с требования промышленной безопасности. Отдельным этапом проводились действия на случай внештатной ситуации и оказание первой помощи пострадавшему. Роль последнего выполнял манекен по имени Кеша, которого горняки ради пущей убедительности принарядили как можно более правдоподобно для жертвы несчастного случая.После обеда участники конкурса профмастерства среди машинистов ПДМ предались решению теоретических задач, выбирая нужные ответы из предложенных тестов. Результаты профессиональных состязаний будут опубликованы в ближайшем номере «Заполярной правды».Фото Дениса Кожевникова