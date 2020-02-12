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12 февраля 2020, 15:18



Появился новый вид мошенничества, актуальный для норильчан.

- В первую очередь растёт число преступлений и в сфере информационных технологий. Их число стало больше в два раза по сравнению с январём 2019-го – с 22 до 49. Больше того: у нас рост составляет 120%, в то время как в крае – 70%. То есть норильчане чаще попадаются на уловки мошенников, это печально, - отметил он. За весь прошлый год сумма ущерба, который понесли норильчане от мошенников, составила 12 миллионов рублей. А в нынешнем январе мы бьём антирекорды – уже почти 3 млн. Чаще прочего мошенники представляются работниками службы безопасности банков, как правило, Сбербанка России, реже – других банков. А это значит, по словам Геннадия Маслова, что рискуют все держатели карт этого учреждения. Также встречаются другие виды обмана – «покупки» товаров и услуг на сайтах, когда людям не возвращают переданный задаток. - Также были мошенничества под предлогом помощи в получении кредита, а также новый вид – людям предлагают помощь в получении выплат в связи с долгим проживанием на Севере. Жертвой обмана стал 77-летний мужчина. Я ещё раз призываю норильчан быть внимательнее, - отметил он. Столь печальная статистика говорит о том, что пока не имеет должного эффекта проводимая профилактическая работа. Она будет усилена, резюмировал начальник городского ОМВД. Фото из открытых источников

Просмотров:184 Как рассказал Геннадий Маслов, начальник отдела МВД России по Норильску, всего в январе в полицию поступило 3660 сообщений, в ходе проверки возбуждено 162 уголовных дела, больше, чем год назад на 18%.- В первую очередь растёт число преступлений и в сфере информационных технологий. Их число стало больше в два раза по сравнению с январём 2019-го – с 22 до 49. Больше того: у нас рост составляет 120%, в то время как в крае – 70%. То есть норильчане чаще попадаются на уловки мошенников, это печально, - отметил он.За весь прошлый год сумма ущерба, который понесли норильчане от мошенников, составила 12 миллионов рублей. А в нынешнем январе мы бьём антирекорды – уже почти 3 млн. Чаще прочего мошенники представляются работниками службы безопасности банков, как правило, Сбербанка России, реже – других банков. А это значит, по словам Геннадия Маслова, что рискуют все держатели карт этого учреждения. Также встречаются другие виды обмана – «покупки» товаров и услуг на сайтах, когда людям не возвращают переданный задаток.- Также были мошенничества под предлогом помощи в получении кредита, а также новый вид – людям предлагают помощь в получении выплат в связи с долгим проживанием на Севере. Жертвой обмана стал 77-летний мужчина. Я ещё раз призываю норильчан быть внимательнее, - отметил он.Столь печальная статистика говорит о том, что пока не имеет должного эффекта проводимая профилактическая работа. Она будет усилена, резюмировал начальник городского ОМВД.Фото из открытых источников