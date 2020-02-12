Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42517

12 февраля 2020, 15:35



В Норильских школах появляются интерактивные схемы безопасных маршрутов «дом-школа-дом».

Благодаря индивидуальным интерактивным схемам школьникам стало интереснее учить безопасный маршрут «дом-школа-дом». В школе № 3 старшеклассники из отряда юных инспекторов движения рассказали ребятам из младших классов о преимуществах электронного стенда и научили их пользоваться схемой. Сегодня благодаря государственной программе развития транспортной системы такие интерактивные схемы появились в 21 норильской школе. Как правило, они расположены на первом этаже учреждения и доступны для всех учащихся. Схемы позволяют ребёнку построить свой безопасный маршрут движения в школу и обратно и повторить основы ПДД. Фото Михаила Назарова

Просмотров:130 Благодаря индивидуальным интерактивным схемам школьникам стало интереснее учить безопасный маршрут «дом-школа-дом». В школе № 3 старшеклассники из отряда юных инспекторов движения рассказали ребятам из младших классов о преимуществах электронного стенда и научили их пользоваться схемой. Сегодня благодаря государственной программе развития транспортной системы такие интерактивные схемы появились в 21 норильской школе. Как правило, они расположены на первом этаже учреждения и доступны для всех учащихся. Схемы позволяют ребёнку построить свой безопасный маршрут движения в школу и обратно и повторить основы ПДД.Фото Михаила Назарова