Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42518

12 февраля 2020, 15:58



За год больше всего в Норильске подорожали молочные продукты и некоторые крупы.

Основное повышение цены произошло по тем продуктам, для реализации которых предпринимателям пришлось подключаться к системе «Меркурий» (ведению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде). Это касается молочной продукции, сметаны, сыров и животного масла. Так, масло подорожало на 16% за год, молоко – на 8%, сметана – на 10%, сыры – на 7%, - Значительный рост стоимости за год показали крупы. Если верить федеральным СМИ, прошлый год был неурожайным, как итог – пшено, рис и гречка подорожали на 67%, 10% и 4% соответственно. Остальные цены остались примерно на прежнем уровне, произошёл незначительный рост в рамках инфляции. А некоторые продукты даже подешевели, например, плодоовощная продукция, - рассказала Ирина Чичерина, начальник управления потребительского рынка и услуг. В сравнении с ближайшими соседями, например, Дудинкой, Норильск выглядит хорошо. Правда, снежногорские цены с дудинскими вровень: макаронные изделия в посёлке дороже практически на 10-15%, разница на овощи и фрукты доходит до половины цены (картофель на норильских прилавках - в среднем 40 рублей за кило, в Снежногорске – 70; морковь – 50 против 110). - Такая же серьёзная разница по другим продуктам питания. Из 31 наименования продуктов, которые мы анализируем, 24 - дороже в Дудинке, 17 – в Снежногорске, - пояснили в УПРиУ. А вот топливо, несмотря на скачки в течение года, связанные с переходом на зимнее и летнее, в декабре 2019-го и январе 2020-го дороже не стало. Более того: в январе 2020-го в обеих топливных компаниях Норильска литр бензина и дизеля оценивался даже ниже, чем год назад (в среднем почти на один-два рубля). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:136 Основное повышение цены произошло по тем продуктам, для реализации которых предпринимателям пришлось подключаться к системе «Меркурий» (ведению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде). Это касается молочной продукции, сметаны, сыров и животного масла. Так, масло подорожало на 16% за год, молоко – на 8%, сметана – на 10%, сыры – на 7%,- Значительный рост стоимости за год показали крупы. Если верить федеральным СМИ, прошлый год был неурожайным, как итог – пшено, рис и гречка подорожали на 67%, 10% и 4% соответственно. Остальные цены остались примерно на прежнем уровне, произошёл незначительный рост в рамках инфляции. А некоторые продукты даже подешевели, например, плодоовощная продукция, - рассказала Ирина Чичерина, начальник управления потребительского рынка и услуг.В сравнении с ближайшими соседями, например, Дудинкой, Норильск выглядит хорошо. Правда, снежногорские цены с дудинскими вровень: макаронные изделия в посёлке дороже практически на 10-15%, разница на овощи и фрукты доходит до половины цены (картофель на норильских прилавках - в среднем 40 рублей за кило, в Снежногорске – 70; морковь – 50 против 110).- Такая же серьёзная разница по другим продуктам питания. Из 31 наименования продуктов, которые мы анализируем, 24 - дороже в Дудинке, 17 – в Снежногорске, - пояснили в УПРиУ.А вот топливо, несмотря на скачки в течение года, связанные с переходом на зимнее и летнее, в декабре 2019-го и январе 2020-го дороже не стало. Более того: в январе 2020-го в обеих топливных компаниях Норильска литр бензина и дизеля оценивался даже ниже, чем год назад (в среднем почти на один-два рубля).Фото Владимира Макушкина