Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42519

12 февраля 2020, 16:25



Перенос остановки от здания ТЦ «Талнах» к зданию «Аквариума» обсудили на планёрочном совещании при главе города.

В планах на лето у «Норильсавтодора» - установить на привокзальной площади тёплую остановку размером 2,5 на 12 метров с двумя входами и распашными дверями, три стены её будут стеклянными для лучшего обзора. Сейчас техзадание в стадии согласования. Напомним, в конце декабря 2019-го - начале января 2020 года на этом участке появились пять камер для фотовидеофиксации нарушений ПДД. На их установку был заключён трёхсторонний договор между заказчиком «Норильскавтодор», подрядчиком «Норильск-Телеком», оплату работ производил фонд «Юбилейный». Это новшество позволит фиксировать нарушения, совершаемые автомобилистами. Сигнал с видеокамер уходит в дежурную часть ГИБДД, а дальше сотрудники полиции будут вести работу по привлечению нарушителей к административной ответственности. Четыре камеры находятся в районе автовокзала: одна даёт хороший обзор улицы Строителей, вторая «смотрит» на ТЦ «Галактика», третья размещена непосредственно на торговом центре, четвёртая камера стоит на здании автовокзала, и в её видимость попадает вся привокзальная площадь. Пятая камера была установлена по инициативе ГИБДД на въезде в Талнах. Сейчас специалисты регулируют настройки фиксации нарушений. 15 февраля будут сняты со знаков чехлы и начнётся работа. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:210 В планах на лето у «Норильсавтодора» - установить на привокзальной площади тёплую остановку размером 2,5 на 12 метров с двумя входами и распашными дверями, три стены её будут стеклянными для лучшего обзора. Сейчас техзадание в стадии согласования.Напомним, в конце декабря 2019-го - начале января 2020 года на этом участке появились пять камер для фотовидеофиксации нарушений ПДД. На их установку был заключён трёхсторонний договор между заказчиком «Норильскавтодор», подрядчиком «Норильск-Телеком», оплату работ производил фонд «Юбилейный». Это новшество позволит фиксировать нарушения, совершаемые автомобилистами. Сигнал с видеокамер уходит в дежурную часть ГИБДД, а дальше сотрудники полиции будут вести работу по привлечению нарушителей к административной ответственности.Четыре камеры находятся в районе автовокзала: одна даёт хороший обзор улицы Строителей, вторая «смотрит» на ТЦ «Галактика», третья размещена непосредственно на торговом центре, четвёртая камера стоит на здании автовокзала, и в её видимость попадает вся привокзальная площадь. Пятая камера была установлена по инициативе ГИБДД на въезде в Талнах. Сейчас специалисты регулируют настройки фиксации нарушений. 15 февраля будут сняты со знаков чехлы и начнётся работа.Фото Владимира Макушкина