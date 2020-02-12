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12 февраля 2020, 17:15

В Норильске началась реализация трёхлетнего плана капремонтов.


Региональная программа капремонта реализуется в нашем городе с 2016-го. В прошлом году план не был выполнен на 100%. Из 110 запланированных домов (в которых должно было быть проведено 115 видов работ) фактически отремонтировано 86 (91 вид работ). Как рассказала Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ, в 63 домах отремонтировали крыши; в 18 - систему электроснабжения, в 3 – отопление, ещё в 3 – горячее водоснабжение. А также обновлены фасады четырёх домов по адресам: Ленинский пр., 39; ул. Горняков, 7; ул. Талнахская, 9; ул. Школьная, 5. Для сравнения: в 2016 году отремонтировали 4 крыши, в 2017-м – 1 крышу и заменили лифты в 9 домах, в 2018 – обновили 14 крыш и заменили лифты в 66 домах.
По ходу краткосрочного плана специалисты усилили контроль за проведением ремонтов, а также провели претензионную работу. По решению УЖКХ в одностороннем порядке было расторгнуто 20 договоров, по 13 из них уже проведён новый аукцион, подписаны договоры на выполнение работ. А один подрядчик включён в реестр недобросовестных поставщиков («СтройПерспектива»). Всего же заказчиком начислено 25,7 млн рублей штрафов и пени по договорам.
Сегодня на оставшиеся 24 дома разработан план работы. 20 из них отремонтируют до ноября этого года, а для четырёх домов, являющихся объектами культурного наследия, пока ищут исполнителей проектно-сметной документации.
- По информации регионального фонда, шесть раз объявлялись аукционы на отбор подрядных организаций, но ни одной заявки не поступило. Не все могут взять эти дома – на аукционы выходят только те, кто состоит в реестре квалифицированных подрядчиков и входит в отдельный реестр разработки ПСД для таких зданий, и перечень этот невелик, - пояснила Татьяна Шульгина.
Между тем уже начал работать трёхлетний план на 2021-2022 годы, в частности, по замене лифтов. Выбран подрядчик «Импорт-лифт», по договору 237 лифтов в 86 домах должны заменить до конца года. В настоящий момент меняют 59 лифтов: 9 - в Кайеркане и 50 - в Талнахе. Помимо того, в этом и следующем году свой срок отработает целый ряд лифтов, и сейчас идёт работа по внесению их в план 2020-2022 годов. Заменить их хотят уже в этом, максимум – в следующем году.
Кроме того, этим летом отремонтируют крыши в 28 домах, системы электроснабжения - в 24 домах, теплоснабжение - в 12, холодное водоснабжение и водоотведение – в 8, а также обновят 25 фасадов.
На 2021 год запланированы работы в 44 домах на сумму 656 млн рублей. В 2022 году ремонты пройдут в 131 доме на сумму в 2,4 млрд рублей, а также позднее дополнительно будут включены дома, требующие ремонта фасадов и крыш.
Татьяна Шульгина также напомнила, что срок проведения ремонта в том или ином доме можно изменить. Для этого управляющая компания или собственники должны обратиться в министерство ЖКХ и предоставить комиссии пакет документов, включающий акт техсостояния дома и обследования, подтверждающие серьёзный износ конструкций:
- Процедура позволяет это сделать даже без решения собрания собственников, при этом управляющая компания ориентируется на жалобы жителей, а также проведённые её специалистами сезонные осмотры. Порой бывает ситуация, когда дом не может ждать своей очереди через несколько лет, ремонт нужен сейчас, и тогда очерёдность меняется.
Заместитель директора УЖКХ также обратилась к горожанам с просьбой не игнорировать платежи в Региональный фонд капремонта. Сегодня уровень сбора за ЖКХ в Норильске высок - 98%, а с учётом гашения долгов порой достигает 100%. А вот сбор по капремонту - только 86%.
- Результаты региональной программы очевидны, и хотелось бы, чтобы платили все. Радует, что все собранные деньги осваиваются, на капремонт в 161 доме уже потрачено 1,3 млрд, а с учётом уже утверждённого плана на 2020-2022 годы общая стоимость работ составит 4,3 млрд рублей. Деньги, собранные норильчанами, по-прежнему поступают в «общий котёл» регоператора, стоимость ремонтов превышает уровень собранных средств. Так что правильно будет пополнять взносы, - отметила Татьяна Шульгина.
Фото Владимира Макушкина
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