Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42521

12 февраля 2020, 17:16



Связь в тундру! Таймырский посёлок Усть-Авам осенью будет подключён к сотовой связи.

Одновременно с Усть-Авамом на Таймыре связь получит эвенкийский поселок Ессей, где большинство жителей - тоже представители коренных малочисленных народов Севера. - В этом году, ориентировочно в августе-сентябре, в посёлках Усть-Авам и Ессей будет запущена услуга сотовой связи. Мы также планируем попробовать с доступом к сети Интернет, – пояснил министр. - Понятно, что, наверное, невозможно будет скачивать фильмы, но, по крайней мере, мессенджеры, сайты будут доступны. Сейчас в этих населённых пунктах вообще нет мобильной связи. Арктический посёлок Усть-Авам расположен в Таймырском муниципальном районе. Здесь живут более 300 человек, в основном долганы и нганасаны. Ессей находится в северной части Эвенкийского муниципального района. Численность населения — свыше 600 человек, в основном ессейские якуты. По словам Распопина, в районе этих населённых пунктов будут построены антенно-мачтовые сооружения, которые позволят обеспечить посёлки связью. Всего в 2020 году в крае установят 18 таких мачт, что должно решить проблему с мобильной связью в более чем 30 посёлках. Северные населённые пункты участвуют в проекте в качестве тестовой, пилотной площадки. Если к концу станет ясно, что связь действует успешно, то программа будет продолжена. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:112 Об этом сегодня сообщил журналистам министр цифрового развития края Николай Распопин.Одновременно с Усть-Авамом на Таймыре связь получит эвенкийский поселок Ессей, где большинство жителей - тоже представители коренных малочисленных народов Севера.- В этом году, ориентировочно в августе-сентябре, в посёлках Усть-Авам и Ессей будет запущена услуга сотовой связи. Мы также планируем попробовать с доступом к сети Интернет, – пояснил министр. - Понятно, что, наверное, невозможно будет скачивать фильмы, но, по крайней мере, мессенджеры, сайты будут доступны. Сейчас в этих населённых пунктах вообще нет мобильной связи.Арктический посёлок Усть-Авам расположен в Таймырском муниципальном районе. Здесь живут более 300 человек, в основном долганы и нганасаны. Ессей находится в северной части Эвенкийского муниципального района. Численность населения — свыше 600 человек, в основном ессейские якуты.По словам Распопина, в районе этих населённых пунктов будут построены антенно-мачтовые сооружения, которые позволят обеспечить посёлки связью. Всего в 2020 году в крае установят 18 таких мачт, что должно решить проблему с мобильной связью в более чем 30 посёлках. Северные населённые пункты участвуют в проекте в качестве тестовой, пилотной площадки. Если к концу станет ясно, что связь действует успешно, то программа будет продолжена.Фото Дениса Кожевникова