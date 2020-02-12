Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42522

12 февраля 2020, 17:16



Премьерный показ фильма «Чёрное пальто» состоится в эту пятницу в 19.30 в кинокомплексе «Родина».



Просмотров:110 Пришедшие на премьеру зрители смогут познакомиться с творчеством фанк-группы C.L.O.N.E. Участником этого коллектива является автор музыки к картине Наталья Павлова, дочь Людмилы Петрушевской. Напомним, именно рассказ знаменитой писательницы и драматурга лёг в основу фильма, часть сцен которого отснята в Норильске. В фойе кинотеатра гостей встретит фотовыставка Марины Пешковой и других членов съёмочной группы. В этих работах можно будет рассмотреть, как проходил съёмочный процесс в условиях, близких к экстремальным. После премьеры пройдёт автограф-сессия с создателями картины. Вход на оба мероприятия по пригласительным, которые можно получить за 30 минут до начала премьерного показа в кассе «Родины» (Ленинский пр., 7).