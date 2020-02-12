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12 февраля 2020, 17:25



В Норильске определили лучших в чемпионате и первенстве города по самбо и боевому самбо.

Соревнования прошли во Дворце спорта «Арктика», в них приняли участие 75 сильнейших спортсменов Большого Норильска. Победителей и призёров выявляли среди юношей (самбо – восемь весовых категорий) и взрослых (самбо и боевое самбо – по пять весовых категорий). Как отметили организаторы состязаний, двое сильнейших самбистов в апреле отправятся на всероссийский турнир в Красноярск. Фото из открытых источников

Просмотров:100 Соревнования прошли во Дворце спорта «Арктика», в них приняли участие 75 сильнейших спортсменов Большого Норильска. Победителей и призёров выявляли среди юношей (самбо – восемь весовых категорий) и взрослых (самбо и боевое самбо – по пять весовых категорий).Как отметили организаторы состязаний, двое сильнейших самбистов в апреле отправятся на всероссийский турнир в Красноярск.Фото из открытых источников