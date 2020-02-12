Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42524

12 февраля 2020, 17:30



За уклонение от административного надзора норильчанину грозит год тюрьмы.

В отношении поднадзорного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года. В этот раз в отношении нарушителя режима была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров:112 В ноябре 2017 года мужчине, освободившемуся из мест лишения свободы, по решению суда был установлен административный надзор сроком на 8 лет. Однако 34-летний норильчанин проигнорировал наложенное ограничение и без уведомления правоохранительного органов сменил своё местожительство и умышленно скрывался от сотрудников полиции.В отношении поднадзорного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года. В этот раз в отношении нарушителя режима была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.