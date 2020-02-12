Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42525

12 февраля 2020, 17:41



Норильчане - победители и призёры чемпионата и первенства СФО по спортивной акробатике и прыжкам на батуте.

Норильскую школу акробатики представляли сильнейшие воспитанники СШ-2. Акробатическая тройка в составе Юлдузхан Бакиевой, Полины Ермолаевой и Маргариты Уразаевой, выступая по программе мастеров спорта, дважды поднялись на высшую ступень пьедестала – и в чемпионате, и в первенстве, что во многом способствовало первому общекомандному месту Красноярского края. В женских парах Амина Алиева и Анна Савиных стали вторыми в чемпионате, а Екатерина Хороших, Есения Мозгина и Мария Попова – третьими в первенстве женских групп. Победители и призёры получили приглашение на участие в первенстве и чемпионате России. Кроме того, в эти же дни в Красноярске прошли чемпионат и первенство СФО по прыжкам на батуте. Сильнейших выявляли как в командном, так и в личном зачёте в дисциплинах: индивидуальные прыжки, акробатическая дорожка, двойной мини-трамп, синхронные прыжки. Среди наших спортсменов призовые места заняли Алиса Сижук, Наталья Агабалаева, Варвара Никитина, Валерий Кириллов, Даниил Тен и Николай Кравченко. Фото 53news.ru

Просмотров:104 Спортивные акробаты Норильска состязались в Горно-Алтайске (республика Алтай) в составе сборной Красноярского края. Наша команда была самой многочисленной – около 70 спортсменов из Красноярска, Норильска, Канска и Дудинки. Всего в чемпионате и первенстве СФО приняли участие более 250 акробатов. Главными конкурентами нашей сборной выступили команды Омской и Томской областей.Норильскую школу акробатики представляли сильнейшие воспитанники СШ-2. Акробатическая тройка в составе Юлдузхан Бакиевой, Полины Ермолаевой и Маргариты Уразаевой, выступая по программе мастеров спорта, дважды поднялись на высшую ступень пьедестала – и в чемпионате, и в первенстве, что во многом способствовало первому общекомандному месту Красноярского края. В женских парах Амина Алиева и Анна Савиных стали вторыми в чемпионате, а Екатерина Хороших, Есения Мозгина и Мария Попова – третьими в первенстве женских групп. Победители и призёры получили приглашение на участие в первенстве и чемпионате России.Кроме того, в эти же дни в Красноярске прошли чемпионат и первенство СФО по прыжкам на батуте. Сильнейших выявляли как в командном, так и в личном зачёте в дисциплинах: индивидуальные прыжки, акробатическая дорожка, двойной мини-трамп, синхронные прыжки. Среди наших спортсменов призовые места заняли Алиса Сижук, Наталья Агабалаева, Варвара Никитина, Валерий Кириллов, Даниил Тен и Николай Кравченко.Фото 53news.ru