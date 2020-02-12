Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42526

12 февраля 2020, 17:45



Местная Общественная палата продолжает активно работать с населением и выступает с новыми инициативами.

На заседании общественники обсудили итоги приёма граждан в рамках проекта «Общественная среда». 18 декабря 2019 года прошла встреча с активными горожанами, в ходе которой они могли поделиться своими предложениями, инициативами и идеями. Несколько предложений были взяты в работу. Норильчане озвучили пожелание об онлайн-трансляциях общественных встреч, заседаний и слушаний в горсовете и при главе города, чтобы иметь более подробную информацию о деятельности органов местного самоуправления. Сейчас специалисты прорабатывают техническую возможность реализации этого предложения. Хорошим подспорьем для этого станут странички местной Общественной палаты в соцсетях. Параллельно идёт работа по созданию оригинального логотипа местной Общественной палаты. Другой важный вопрос, который был затронут в ходе встречи с норильчанами – это возможность переноса социальных столовых для малоимущих жителей города из промзоны в городскую черту. В числе предложений активных горожан были и идеи по благоустройству дворов; претензии по состоянию городских остановок; предложение создать дополнительные народные дружины, которые бы курсировали по городу в вечернее время и следили за соблюдением порядка. Правда, норильчане забыли о том, что народная дружина существует в Норильске с 2015 года и в СМИ регулярно проходит информация о возможности вступить в неё, но пока желающих нет. В ходе заседания членов местной Общественной палаты её председатель Наталья Солодовник также предложила поучаствовать в обсуждении поправок в Конституцию РФ. Она напомнила, что сопредседателем и официальным представителем президента в рабочей группе по рассмотрению проекта закона о поправках в Конституции РФ является сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. - Норильск не должен оставаться в стороне, и предлагаю до конца следующей недели направить предложения в органы местного самоуправления, – добавила Наталья Солодовник. Рассказала председатель Общественной палаты и ещё об одном изменении, которое вскоре может произойти на законодательном уровне и вывести российскую благотворительность на совершенно иной уровень. Новый порядок устройства благотворительности в России появится благодаря реализации правительственной концепции. Документ наделит благотворительные фонды и их сотрудников особым статусом и привилегиями, при этом усилит контроль за их деятельностью со стороны органов власти, чтобы избежать различных видов мошенничества под прикрытием благотворительности. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:109 На очередном заседании местной Общественной палаты её председатель Наталья Солодовник представила новых членов коллегиального органа: Анастасию Батову, руководителя кинокомплекса «Родина» и Марину Птицу, руководителя направления Центра имиджевых проектов департамента общественных связей «Норникеля».На заседании общественники обсудили итоги приёма граждан в рамках проекта «Общественная среда». 18 декабря 2019 года прошла встреча с активными горожанами, в ходе которой они могли поделиться своими предложениями, инициативами и идеями. Несколько предложений были взяты в работу. Норильчане озвучили пожелание об онлайн-трансляциях общественных встреч, заседаний и слушаний в горсовете и при главе города, чтобы иметь более подробную информацию о деятельности органов местного самоуправления. Сейчас специалисты прорабатывают техническую возможность реализации этого предложения. Хорошим подспорьем для этого станут странички местной Общественной палаты в соцсетях. Параллельно идёт работа по созданию оригинального логотипа местной Общественной палаты.Другой важный вопрос, который был затронут в ходе встречи с норильчанами – это возможность переноса социальных столовых для малоимущих жителей города из промзоны в городскую черту. В числе предложений активных горожан были и идеи по благоустройству дворов; претензии по состоянию городских остановок; предложение создать дополнительные народные дружины, которые бы курсировали по городу в вечернее время и следили за соблюдением порядка. Правда, норильчане забыли о том, что народная дружина существует в Норильске с 2015 года и в СМИ регулярно проходит информация о возможности вступить в неё, но пока желающих нет.В ходе заседания членов местной Общественной палаты её председатель Наталья Солодовник также предложила поучаствовать в обсуждении поправок в Конституцию РФ. Она напомнила, что сопредседателем и официальным представителем президента в рабочей группе по рассмотрению проекта закона о поправках в Конституции РФ является сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.- Норильск не должен оставаться в стороне, и предлагаю до конца следующей недели направить предложения в органы местного самоуправления, – добавила Наталья Солодовник.Рассказала председатель Общественной палаты и ещё об одном изменении, которое вскоре может произойти на законодательном уровне и вывести российскую благотворительность на совершенно иной уровень. Новый порядок устройства благотворительности в России появится благодаря реализации правительственной концепции. Документ наделит благотворительные фонды и их сотрудников особым статусом и привилегиями, при этом усилит контроль за их деятельностью со стороны органов власти, чтобы избежать различных видов мошенничества под прикрытием благотворительности.Фото Владимира Макушкина