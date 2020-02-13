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13 февраля 2020, 10:45



Юношеская команда МФК «Норильский никель» обеспечила себе место в «Финале восьми» Юниорлиги U-18.

Таким образом, набрав в итоговой таблице 15 очков в 12 проведённых матчах, «Норильский никель U-18», которым руководит тренер Николай Павлов, занял восьмую строчку, обеспечив себе место в решающей стадии состязаний. «Финал восьми» с участием сильнейших команд состоится с 18 по 23 февраля. Место проведения будет определено позднее. Добавим, что в соперничестве младших юношей (U-16) норильчане (тренер Алексей Брусенцов) после пяти игр имеют в своём активе семь очков и идут на шестом месте из девяти команд-участниц. Ближайшие встречи - в рамках третьего тура - они проведут на этой неделе в Тюмени против хозяев площадки, а также «Газпрома-Югры» и «Синары». Фото amfr.ru

Просмотров:130 Матчи четвёртого тура норильчане проводили в Архангельске. Обыграв в стартовом матче сверстников из Ухты – 10:3, во втором поединке северяне уступили «Северной Двине» (Архангельск) - 2:5, однако в заключительной игре взяли верх над «Новой генерацией» (Сыктывкар) - 5:0.Таким образом, набрав в итоговой таблице 15 очков в 12 проведённых матчах, «Норильский никель U-18», которым руководит тренер Николай Павлов, занял восьмую строчку, обеспечив себе место в решающей стадии состязаний. «Финал восьми» с участием сильнейших команд состоится с 18 по 23 февраля. Место проведения будет определено позднее.Добавим, что в соперничестве младших юношей (U-16) норильчане (тренер Алексей Брусенцов) после пяти игр имеют в своём активе семь очков и идут на шестом месте из девяти команд-участниц. Ближайшие встречи - в рамках третьего тура - они проведут на этой неделе в Тюмени против хозяев площадки, а также «Газпрома-Югры» и «Синары».Фото amfr.ru