13 февраля 2020, 10:56



Команда «РобоНикель» принимает участие в национальном чемпионата First Russia Robotics Championship.

Ежедневно на чемпионате будут проходить презентации проектов и гонки роботов. В этом году тема робототехнического сезона – градостроительство. Перед юными инженерами стоит задача решить актуальные проблемы отрасли и представить собственные идеи и разработки. В течение трёх дней будут работать развлекательные площадки и шесть фотозон. Из деталей Lego можно собрать мозаику и миниатюрную копию Красноярска, ознакомиться с самыми современными конструкторами, посетить мастер-классы. На фестивале организованы фотобудки и фотоаттракцион, гости и участники смогут сделать фотографии с помощью гигантской селфи-палки, а также создать ролики видеоспиннером и bullet time, сообщает «НИА-Красноярск». В числе участников чыемпионата - ученики программы «РобоНикель» из Норильска и Заполярного. Право представлять свой регион на соревнованиях такого уровня ребята получили благодаря успешному выступлению на региональных этапах. В программе First Russia Robotics Championship - несколько направлений, где ребятам из «РобоНикеля» предстоит показать свои умения. В категории FIRST Lego League JUNIOR выступят пятеро норильчан, которые будут защищать свои робототехнические разработки. В категории FIRST Lego League выступят 11 учеников 13-14 лет из команды Норильска и Заполярного. Им предстоит пробный заезд на тренировочных и соревновательных полях, подготовка робота к выполнению более 20 миссий, тематика которых в этом году - улучшение городской среды. Программа «РобоНикель» - совместный образовательный проект компании «Норникель» и школы робототехники Cyber Class, который реализуется в северных и удалённых регионах России для подготовки кадров высокотехнологичных профессий будущего. В проекте участвуют города, где работают предприятия компании: Заполярный, Никель, Мончегорск, Норильск, Дудинка, Чита.

