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13 февраля 2020, 12:07



В талнахской библиотеке появится виртуальный концертный зал.

Соответствующие корректировки в местный бюджет по итогам заседания депутатской комиссии по социальной политике планируется внести на очередной сессии городского Совета. Средства направлены на обеспечение библиотеки высокоскоростным широкополосным доступом в интернет и приобретение необходимого оборудования для регулярного проведения трансляций филармонических концертов. В рамках проекта в талнахской библиотеке будут организованы показы концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, выступлений артистов, творческих коллективов для различной возрастной аудитории. С появлением такого зала у жителей района и норильчан в целом появится дополнительная возможность для культурного отдыха. Фото Ирины Яринской

Просмотров:124 На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделят 1 млн рублей по итогам конкурса.Соответствующие корректировки в местный бюджет по итогам заседания депутатской комиссии по социальной политике планируется внести на очередной сессии городского Совета. Средства направлены на обеспечение библиотеки высокоскоростным широкополосным доступом в интернет и приобретение необходимого оборудования для регулярного проведения трансляций филармонических концертов.В рамках проекта в талнахской библиотеке будут организованы показы концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, выступлений артистов, творческих коллективов для различной возрастной аудитории. С появлением такого зала у жителей района и норильчан в целом появится дополнительная возможность для культурного отдыха.Фото Ирины Яринской