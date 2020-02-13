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13 февраля 2020, 12:14



«Сухой»-сервис. На базе красноярского аэропорта могут создать центр послепродажного обслуживания самолётов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Об этом рассказал министр транспорта края Константин Димитров в своём Facebook. По планам, центр будет состоять из ангара на четыре самолёта и двух секций, а к нему пристроят офисы и технические помещения. По словам Димитрова, об этом уже есть договорённость соэксплуатантов самолётов. - Для нас это новые рабочие места и солидный кадровый запрос на выпускников аэрокосмического университета. А ещё дополнительная загрузка самого аэропорта и федеральное финансирование, - пишет Димитров. Самолёты Sukhoi Superjet 100 эксплуатируются с 2011 года. Рейсы в Красноярск на них выполняют авиакомпании «ИрАэро», «Ямал» и «Якутия», а в этом году «Аэрофлот» собирается создать в Красноярске хаб с суперджетами и Boeing 737-800. Самолёт МС-21 пока не эксплуатирует ни одна авиакомпания, начало коммерческих полётов запланировано только на 2021 год. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:147 Об этом рассказал министр транспорта края Константин Димитров в своём Facebook. По планам, центр будет состоять из ангара на четыре самолёта и двух секций, а к нему пристроят офисы и технические помещения. По словам Димитрова, об этом уже есть договорённость соэксплуатантов самолётов.- Для нас это новые рабочие места и солидный кадровый запрос на выпускников аэрокосмического университета. А ещё дополнительная загрузка самого аэропорта и федеральное финансирование, - пишет Димитров.Самолёты Sukhoi Superjet 100 эксплуатируются с 2011 года. Рейсы в Красноярск на них выполняют авиакомпании «ИрАэро», «Ямал» и «Якутия», а в этом году «Аэрофлот» собирается создать в Красноярске хаб с суперджетами и Boeing 737-800. Самолёт МС-21 пока не эксплуатирует ни одна авиакомпания, начало коммерческих полётов запланировано только на 2021 год.Фото Дениса Кожевникова