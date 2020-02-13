Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42531

13 февраля 2020, 13:10



Мужчина, подозреваемый в сбыте поддельных купюр, предстанет перед норильским судом.

По информации ОМВД России по Норильску, в марте 2019 года житель Санкт-Петербурга приобрел в интернете пять поддельных купюр номиналом 5 000 рублей. Прибыв в Норильск на заработки, мужчина передал фальшивые деньги в сумме 10 000 рублей в счёт возврата долга своей 20-летней знакомой, выдавая их за настоящие. Девушка, считая купюры подлинными, обратилась в одну из аптек Норильска с просьбой разменять пятитысячную банкноту. Кассир, усомнившись в подлинности денег, проверила их на детекторе банкнот. Обнаружив, что купюра имеет признаки подделки, она вызвала сотрудников полиции. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ОЭБиПК ОМВД России по Норильску девушка рассказала, что получила деньги от знакомого, и сообщила, где он проживает. Мужчина был задержан. Оставшиеся фальшивые купюры, по его словам, он потерял, ещё будучи в Санкт-Петербурге. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Фото из открытых источников

Просмотров:170 Мужчина, подозреваемый в сбыте поддельных купюр, предстанет перед норильским судом.По информации ОМВД России по Норильску, в марте 2019 года житель Санкт-Петербурга приобрел в интернете пять поддельных купюр номиналом 5 000 рублей. Прибыв в Норильск на заработки, мужчина передал фальшивые деньги в сумме 10 000 рублей в счёт возврата долга своей 20-летней знакомой, выдавая их за настоящие.Девушка, считая купюры подлинными, обратилась в одну из аптек Норильска с просьбой разменять пятитысячную банкноту. Кассир, усомнившись в подлинности денег, проверила их на детекторе банкнот. Обнаружив, что купюра имеет признаки подделки, она вызвала сотрудников полиции. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ОЭБиПК ОМВД России по Норильску девушка рассказала, что получила деньги от знакомого, и сообщила, где он проживает. Мужчина был задержан. Оставшиеся фальшивые купюры, по его словам, он потерял, ещё будучи в Санкт-Петербурге.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.Фото из открытых источников