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13 февраля 2020, 13:10

Мужчина, подозреваемый в сбыте поддельных купюр, предстанет перед норильским судом.


Мужчина, подозреваемый в сбыте поддельных купюр, предстанет перед норильским судом.
По информации ОМВД России по Норильску, в марте 2019 года житель Санкт-Петербурга приобрел в интернете пять поддельных купюр номиналом 5 000 рублей. Прибыв в Норильск на заработки, мужчина передал фальшивые деньги в сумме 10 000 рублей в счёт возврата долга своей 20-летней знакомой, выдавая их за настоящие.
Девушка, считая купюры подлинными, обратилась в одну из аптек Норильска с просьбой разменять пятитысячную банкноту. Кассир, усомнившись в подлинности денег, проверила их на детекторе банкнот. Обнаружив, что купюра имеет признаки подделки, она вызвала сотрудников полиции. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ОЭБиПК ОМВД России по Норильску девушка рассказала, что получила деньги от знакомого, и сообщила, где он проживает. Мужчина был задержан. Оставшиеся фальшивые купюры, по его словам, он потерял, ещё будучи в Санкт-Петербурге.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
Фото из открытых источников
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12:31   31-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков. 12:00   Эпидемиологическая обстановка находится на особом контроле регионального правительства.
11:05   Туркластер "Арктический" представят на двух международных выставках. 10:08   Завершается рейтинговое голосование за территории благоустройства.

 11 февраля 2020 
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17:27   На ледовой арене «Таймыр» прошёл День зимних видов спорта. 16:57   Снова метель. Штормовое предупреждение объявлено сегодня с 19.00.
16:53   В годовщину гибели Сергея Панченко власти города приняли решение наградить его посмертно знаком отличия «За заслуги перед городом Норильском». 16:52   Питерская художница представит экспозицию плакатов по итогам проекта «Цветные фасады».
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16:08   Все на хоккей! В воскресенье, 16 февраля 2020 года, в 17.00 на Ледовой арене «Таймыр» состоится благотворительный матч по хоккею с шайбой. 14:37   Язык предков. Президент Владимир Путин поручил в 2020 году ввести дополнительную подготовку преподавателей языков, на которых говорят малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.
12:43   Норильчанин отсудил тройную стоимость жалюзи у медлительных строителей. 12:37   Атом Арктики. Вложения «Росатома» в продление ресурсов действующих атомных ледоколов превысили пять миллиардов рублей.
12:16   «Норникель» и «Русская платина» создали «Арктик Палладий», благодаря которому, по прогнозам, российская доля производства платиноидов на мировом рынке составит 50%. 12:03   «Енисейский экспресс» движется на север края - уже на следующей неделе он окажется в Дудинке и Норильске.

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