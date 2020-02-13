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13 февраля 2020, 13:58



В Норильске недостаточно специалистов по опеке, попечительству и патронажу над совершеннолетними гражданами.

В настоящее время функции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа в Норильске выполняет всего один специалист – такой норматив предусмотрен соответствующим краевым законом, исходя из численности подопечных (до 400 человек). С учётом климатических условий, а также длительностью отпуска специалиста, осуществляющего переданные госполномочия (на период отпуска его обязанности никто не исполняет), норильские парламентарии предлагают изменить существующие нормативы. Ещё один аргумент в пользу законодательной инициативы – значительная нагрузка на специалиста. Сейчас под опекой, попечительством и патронажем находятся 183 совершеннолетних норильчанина, тогда как в других северных территориях Красноярского края их на одного специалиста приходится значительно меньше: Таймыр – 30 граждан, Эвенкийский район – 12, Северо-Енисейский район – 9, Туруханский район – 8. По мнению норильских депутатов, внесение изменений в краевой закон в части увеличения количества муниципальных служащих, осуществляющих на территории переданные государственные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа над совершеннолетними гражданами, позволит повысить качество предоставляемых услуг. В ходе обсуждения вопроса депутат Наталья Плотникова предложила специалистам администрации Норильска включить в законодательную инициативу ещё одну штатную единицу – для посёлка Снежногорск. Такое предложение народные избранники сочли справедливым, и решением комиссии поручили администрации доработать инициативу в части финансово-экономического обоснования для введения трёх дополнительных единиц специалистов по опеке, попечительству и патронажу над совершеннолетними гражданами. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии городского Совета 18 февраля. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:108 Так считают норильские депутаты. Чтобы исправить ситуацию, они решили обратиться к краевым коллегам с законодательной инициативой.В настоящее время функции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа в Норильске выполняет всего один специалист – такой норматив предусмотрен соответствующим краевым законом, исходя из численности подопечных (до 400 человек). С учётом климатических условий, а также длительностью отпуска специалиста, осуществляющего переданные госполномочия (на период отпуска его обязанности никто не исполняет), норильские парламентарии предлагают изменить существующие нормативы.Ещё один аргумент в пользу законодательной инициативы – значительная нагрузка на специалиста. Сейчас под опекой, попечительством и патронажем находятся 183 совершеннолетних норильчанина, тогда как в других северных территориях Красноярского края их на одного специалиста приходится значительно меньше: Таймыр – 30 граждан, Эвенкийский район – 12, Северо-Енисейский район – 9, Туруханский район – 8.По мнению норильских депутатов, внесение изменений в краевой закон в части увеличения количества муниципальных служащих, осуществляющих на территории переданные государственные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа над совершеннолетними гражданами, позволит повысить качество предоставляемых услуг.В ходе обсуждения вопроса депутат Наталья Плотникова предложила специалистам администрации Норильска включить в законодательную инициативу ещё одну штатную единицу – для посёлка Снежногорск. Такое предложение народные избранники сочли справедливым, и решением комиссии поручили администрации доработать инициативу в части финансово-экономического обоснования для введения трёх дополнительных единиц специалистов по опеке, попечительству и патронажу над совершеннолетними гражданами.Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии городского Совета 18 февраля.Фото Владимира Макушкина