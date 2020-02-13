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13 февраля 2020, 14:13



По генотипу осуждённого раскрыто преступление 13-летней давности.

Геномная регистрация осуждённых помогла раскрыть 86 неочевидных преступлений в Красноярском крае в 2019 году, совершённых гражданами до их помещения в исправительные учреждения. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю. В марте прошлого года по генотипу осуждённого была выявлена его причастность к грабежу, совершенному неустановленной группой лиц в 2011 году. Генотип осуждённого совпал со следами слюны на окурке сигареты, оставленном на месте преступления. В январе этого года при проверке по учёту генотипа другого осуждённого установлено, что именно он в 2007 году изнасиловал и ограбил женщину, при этом оставив следы на её одежде. Почти 13 лет преступление считалось нераскрытым. За прошлый год учреждения ГУФСИН региона направили 3 238 образцов биоматериала осуждённых. На учёт в федеральную базу данных геномной информации МВД России поставлены 2 717 образцов. Добавим, отбор биологических образцов осуждённых и их направление в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Красноярскому краю для проведения процедуры геномной регистрации проводится в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю в соответствии с ФЗ № 242 от 03.12.2008 «О геномной регистрации в РФ». Обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осуждённые и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:119 Геномная регистрация осуждённых помогла раскрыть 86 неочевидных преступлений в Красноярском крае в 2019 году, совершённых гражданами до их помещения в исправительные учреждения. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.В марте прошлого года по генотипу осуждённого была выявлена его причастность к грабежу, совершенному неустановленной группой лиц в 2011 году. Генотип осуждённого совпал со следами слюны на окурке сигареты, оставленном на месте преступления.В январе этого года при проверке по учёту генотипа другого осуждённого установлено, что именно он в 2007 году изнасиловал и ограбил женщину, при этом оставив следы на её одежде. Почти 13 лет преступление считалось нераскрытым.За прошлый год учреждения ГУФСИН региона направили 3 238 образцов биоматериала осуждённых. На учёт в федеральную базу данных геномной информации МВД России поставлены 2 717 образцов.Добавим, отбор биологических образцов осуждённых и их направление в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Красноярскому краю для проведения процедуры геномной регистрации проводится в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю в соответствии с ФЗ № 242 от 03.12.2008 «О геномной регистрации в РФ». Обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осуждённые и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.Фото Дениса Кожевникова