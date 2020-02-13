Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42534

13 февраля 2020, 15:07



К Дню защитника Отечества во всех районах города состоятся традиционные праздничные концерты.

В Талнахе праздник «Во славу Отечества» 20 февраля в 18.30 примет КДЦ им. Влю Высоцкого, в Кайеркане – так же 20 февраля, но в 19.00, - КДЦ «Юбилейный» проведёт концерт «Россия армией сильна» с участием представителей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» - отряда «Полярная сова». Здесь же откроются выставки открыток 50-80-х годов «Советской армии – СЛАВА!», плакатов «Сила армии моей» и детских рисунков «На страже родины моей». В финале программы будет дан старт фестивалю-конкурсу, посвящённому 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Победа в памяти поколений». Также накануне праздника в библиотеках города пройдут встречи, игровые программы и викторины, посвящённые Дню защитника Отечества, а кинокомплекс «Родина» представит бесплатные социальные кинопоказы.

Просмотров:78 В Центральном районе основной праздник примет ГЦК, где 21 февраля сначала состоится торжественная церемония награждения: в 16.00 в малом зале будут вручены юбилейные медали ветеранам ВОВ, а в 17.00 все приглашены на праздничный концерт «Мы – будущее Отечества».В Талнахе праздник «Во славу Отечества» 20 февраля в 18.30 примет КДЦ им. Влю Высоцкого, в Кайеркане – так же 20 февраля, но в 19.00, - КДЦ «Юбилейный» проведёт концерт «Россия армией сильна» с участием представителей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» - отряда «Полярная сова». Здесь же откроются выставки открыток 50-80-х годов «Советской армии – СЛАВА!», плакатов «Сила армии моей» и детских рисунков «На страже родины моей». В финале программы будет дан старт фестивалю-конкурсу, посвящённому 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Победа в памяти поколений».Также накануне праздника в библиотеках города пройдут встречи, игровые программы и викторины, посвящённые Дню защитника Отечества, а кинокомплекс «Родина» представит бесплатные социальные кинопоказы.