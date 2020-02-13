Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42535

13 февраля 2020, 15:08



Завтра в Молодёжном центре пройдёт шашечный турнир среди дошкольников.



Просмотров:96 Восемнадцать воспитанников старших групп из трё х районов Большого Норильска определят сильнейшего. Из Талнаха, Кайеркана и Норильска в результате полуфинальных состязаний отобрали по шесть сильнейших претендентов. В каждом районе полуфинал проходил со своей изюминкой. Например, в саду № 92 «Облачко» (Талнах) напутственное слово участникам произнес победитель первого шашечного турнира десятилетней давности, выпускник «Облачка» Максим Коляда. В детском садике № 95 «Снежинка» (Кайеркан) юных спортсменов поддерживали сказочные персонажи и символ состязаний Белый Мишка. А в норильском саду № 5 «Норильчонок» за черно-белой доской сошлось наибольшее число дошколят, поскольку лучших предстояло выявить среди воспитанников 22 садов. Подобные соревнования не только радуют детсадовцев, но и помогают воспитывать самостоятельность, организованность и сдержанность.