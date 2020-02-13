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13 февраля 2020, 15:59



Публичная библиотека передала берестяные грамоты хранителю фондов Новгородского музея Алексею Андриенко.

Напомним, берестяные грамоты, два месяца экспонировались в публичной библиотеке на выставке «Книга Севера». Хранитель фондов Новгородского музея Алексею Андриенко - археолог по образованию, более 20 лет занимается раскопками в Великом Новгороде. За всё время археологических изысканий в Новгороде, а начало их датируется 1932 годом, говорит Алексей, раскопано всего 3% исторических достопримечательностей. Так что работы новгородским археологам хватит на много поколений вперед. Великий Новгород – это не только хранилище берестяных грамот, здесь можно найти все виды археологии: полевая, архитектурная, подводная. И кто знает, что ещё скрывает богатый культурный слой одного из древнейших городов России. Новгородский музей-заповедник увёз свои берестяные грамоты, но оставил в подарок красочное научно-популярное издание - книгу «Русский новгородский дворянин», которая посвящена 250-летию со дня рождения одного из крупнейших деятелей России первой четверти XIX века графу Алексею Андреевичу Аракчееву. С Новгородской землей его связывало многое: происхождение, служебная деятельность, любимое пристанище – усадьба Грузино. В этом издании граф Аракчеев предстаёт как владелец усадьбы и инициатор создания её уникального архитектурно-паркового ансамбля. Узнать о судьбе «аракчеевской» коллекции, а также увидеть фотографии её реликвий, хранящихся в различных музейных коллекциях, норильчане смогут в читальном зале публичной библиотеки.

Просмотров:54 Напомним, берестяные грамоты, два месяца экспонировались в публичной библиотеке на выставке «Книга Севера».Хранитель фондов Новгородского музея Алексею Андриенко - археолог по образованию, более 20 лет занимается раскопками в Великом Новгороде. За всё время археологических изысканий в Новгороде, а начало их датируется 1932 годом, говорит Алексей, раскопано всего 3% исторических достопримечательностей. Так что работы новгородским археологам хватит на много поколений вперед. Великий Новгород – это не только хранилище берестяных грамот, здесь можно найти все виды археологии: полевая, архитектурная, подводная. И кто знает, что ещё скрывает богатый культурный слой одного из древнейших городов России.Новгородский музей-заповедник увёз свои берестяные грамоты, но оставил в подарок красочное научно-популярное издание - книгу «Русский новгородский дворянин», которая посвящена 250-летию со дня рождения одного из крупнейших деятелей России первой четверти XIX века графу Алексею Андреевичу Аракчееву. С Новгородской землей его связывало многое: происхождение, служебная деятельность, любимое пристанище – усадьба Грузино. В этом издании граф Аракчеев предстаёт как владелец усадьбы и инициатор создания её уникального архитектурно-паркового ансамбля. Узнать о судьбе «аракчеевской» коллекции, а также увидеть фотографии её реликвий, хранящихся в различных музейных коллекциях, норильчане смогут в читальном зале публичной библиотеки.