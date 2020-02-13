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13 февраля 2020, 16:14



15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, норильчане соберутся у «Чёрного тюльпана».

На мероприятии ожидается присутствие официальных лиц города, представителей Заполярного филиала «Норникеля», молодёжных, общественных и религиозных организаций, ветеранов боевых действий в горячих точках, школьников. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Фото Ирины Яринской

Просмотров:55 Традиционное мероприятие начнётся в 16.00. В этот день горожане почтут память минутой молчания и возложением цветов к памятнику-мемориалу «Чёрный тюльпан» не только воинов-интернационалистов, исполнявших свой служебный долг в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в других вооруженных конфликтах за пределами страны.На мероприятии ожидается присутствие официальных лиц города, представителей Заполярного филиала «Норникеля», молодёжных, общественных и религиозных организаций, ветеранов боевых действий в горячих точках, школьников.15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.Фото Ирины Яринской