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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:15 Владимир Путин поддержал проект «Восток Ойл», который будет реализован на севере Красноярского края.
16:14 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, норильчане соберутся у «Чёрного тюльпана».
15:59 Публичная библиотека передала берестяные грамоты хранителю фондов Новгородского музея Алексею Андриенко.
15:08 Завтра в Молодёжном центре пройдёт шашечный турнир среди дошкольников.
15:07 К Дню защитника Отечества во всех районах города состоятся традиционные праздничные концерты.
14:13 По генотипу осуждённого раскрыто преступление 13-летней давности.
13:58 В Норильске недостаточно специалистов по опеке, попечительству и патронажу над совершеннолетними гражданами.
13:10 Мужчина, подозреваемый в сбыте поддельных купюр, предстанет перед норильским судом.
12:14 «Сухой»-сервис. На базе красноярского аэропорта могут создать центр послепродажного обслуживания самолётов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
12:07 В талнахской библиотеке появится виртуальный концертный зал.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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