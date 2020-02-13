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13 февраля 2020, 16:15



Владимир Путин поддержал проект «Восток Ойл», который будет реализован на севере Красноярского края.

Главный исполнительный директор «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о перспективах реализации в Красноярском крае масштабного проекта в сфере нефтегазодобычи «Восток Ойл». Общий объём инвестиций в данный проект составит более 10 триллионов рублей. Как отметил Игорь Сечин, о своей заинтересованности в участии в проекте уже заявил ряд крупнейших зарубежных компаний. Конкурентным преимуществом «Восток Ойл» является близость к Северному морскому пути, что позволит поставлять сырьё с месторождений севера региона на европейские и азиатские рынки. Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, построят магистральные трубы – примерно 800 километров, внутрипромысловые – около семи тысяч километров, развернут электросетевое хозяйство – 3,5 тысячи километров, две тысячи мегаВатт электрогенерации. Появится 100 тысяч новых рабочих мест. В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно, сообщается на официальном портале Красноярского края. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:49 Главный исполнительный директор «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о перспективах реализации в Красноярском крае масштабного проекта в сфере нефтегазодобычи «Восток Ойл».Общий объём инвестиций в данный проект составит более 10 триллионов рублей. Как отметил Игорь Сечин, о своей заинтересованности в участии в проекте уже заявил ряд крупнейших зарубежных компаний. Конкурентным преимуществом «Восток Ойл» является близость к Северному морскому пути, что позволит поставлять сырьё с месторождений севера региона на европейские и азиатские рынки.Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, построят магистральные трубы – примерно 800 километров, внутрипромысловые – около семи тысяч километров, развернут электросетевое хозяйство – 3,5 тысячи километров, две тысячи мегаВатт электрогенерации. Появится 100 тысяч новых рабочих мест. В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно, сообщается на официальном портале Красноярского края.Фото Дениса Кожевникова