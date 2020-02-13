Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42539

13 февраля 2020, 17:33



Нанимателям служебного жилья и квартир по социальному найму планируют увеличить сумму возмещения расходов на ремонт.

Знакомя депутатов с итогами работы управления жилфонда за прошлый год, Денис Вальтер пояснил, что, по состоянию на 1 февраля 2020 года, в городе 3 650 пустующих жилых помещений. Из этого числа 1 964 - не подлежат распределению; 805 квартир требуют ремонта; 543 комнаты, также нуждающиеся в обновлении, располагаются в 23 гостинках, которые относятся к неперспективному фонду и включены в проект программы реновации. Отремонтированные жилые помещения тоже есть: 166 комнат и 172 квартиры. Они в ближайшее время будут предоставлены гражданам. В число пустующих квартир, не подлежащих распределению, входит 857 помещений в расселяемых аварийных домах, которые планируют снести; 218 – нуждаются в капремонте; 426 комнат в типовых общежитиях коридорного типа (сегодня в Норильске семь общежитий, которые не соответствуют требованиям законодательства, в связи с чем комнаты в них по мере освобождения повторно не заселяются); в 296 помещениях должен быть выполнен ремонт в 2020 году в рамках программы «Реформирование и модернизация ЖКХ». Ещё 167 помещений распределены, сейчас на них оформляются документы. «Мы ожидаём, что количество пустующих помещений будет увеличиваться за счёт одновременного переселения граждан из пяти аварийных домов. Необходимо переселить более 500 семей, - отметил Денис Вальтер. – Проблема только в том, что большинство жителей хочет переселиться в Центральный район, при этом пустующего жилья с ремонтом много в Кайеркане. А поскольку по закону при переселении из аварийного жилья должно предоставляться равноценное жильё переселяем людей из аварийных гостинок в гостинки отремонтированные, которые относятся к неперспективному жилому фонду». Помещения с ремонтом предоставляются гражданам, перед которыми город имеет первоочередные обязательства, – дети-сироты, переселяющиеся из аварийных домов люди, а также приглашённые специалисты дефицитных для города специальностей. Денис Вальтер также пояснил схему формирования жилищного фонда. Сегодня в него поступают брошенные квартиры, а также жильё от участников программы переселения. Причём значительная часть - в судебном порядке, потому что многие норильчане, получив социальную выплату, не торопятся сдавать квартиры, хоть и подписали соответствующее обязательство. Между тем существует и очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий – 274 семьи (в 2019 году было 314, ещё годом ранее – 385). В прошлом году помещения предоставили 50 семьям. Как пояснил Денис Вальтер, на движение очереди влияет желание граждан получить отремонтированное жильё именно в Центральном районе, а также нежелание людей по разным причинам ремонтировать помещения самостоятельно. «Кроме того, законодательство не предусматривает снятие с учёта семьи в случае бездействия. Иными словами, подходит очередь, мы присылаем людям сообщение об этом. Они должны подтвердить статус малоимущих, но они не являются к нам и статус не подтверждают. Таким образом, очередь продолжает стоять ещё 45 дней с даты получения уведомления – только после этого срока жилые помещения могут предлагаться следующим по очереди людям», - заключил он. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:221 Сегодня эта компенсация составляет не более 160 тысяч рублей, пояснил на комиссии по городскому хозяйству НГСД Денис Вальтер, и. о. начальника управления жилфонда администрации города. Заслушав представленный доклад, парламентарии пришли к выводу, что эта сумма недостаточна, поскольку была утверждена ещё в 2015-м, а с тех пор цены на стройматериалы значительно выросли. Так что теперь вопрос предстоит пересмотреть и, при возможности бюджета, увеличить сумму возмещаемых затрат.Знакомя депутатов с итогами работы управления жилфонда за прошлый год, Денис Вальтер пояснил, что, по состоянию на 1 февраля 2020 года, в городе 3 650 пустующих жилых помещений. Из этого числа 1 964 - не подлежат распределению; 805 квартир требуют ремонта; 543 комнаты, также нуждающиеся в обновлении, располагаются в 23 гостинках, которые относятся к неперспективному фонду и включены в проект программы реновации. Отремонтированные жилые помещения тоже есть: 166 комнат и 172 квартиры. Они в ближайшее время будут предоставлены гражданам.В число пустующих квартир, не подлежащих распределению, входит 857 помещений в расселяемых аварийных домах, которые планируют снести; 218 – нуждаются в капремонте; 426 комнат в типовых общежитиях коридорного типа (сегодня в Норильске семь общежитий, которые не соответствуют требованиям законодательства, в связи с чем комнаты в них по мере освобождения повторно не заселяются); в 296 помещениях должен быть выполнен ремонт в 2020 году в рамках программы «Реформирование и модернизация ЖКХ». Ещё 167 помещений распределены, сейчас на них оформляются документы.«Мы ожидаём, что количество пустующих помещений будет увеличиваться за счёт одновременного переселения граждан из пяти аварийных домов. Необходимо переселить более 500 семей, - отметил Денис Вальтер. – Проблема только в том, что большинство жителей хочет переселиться в Центральный район, при этом пустующего жилья с ремонтом много в Кайеркане. А поскольку по закону при переселении из аварийного жилья должно предоставляться равноценное жильё переселяем людей из аварийных гостинок в гостинки отремонтированные, которые относятся к неперспективному жилому фонду».Помещения с ремонтом предоставляются гражданам, перед которыми город имеет первоочередные обязательства, – дети-сироты, переселяющиеся из аварийных домов люди, а также приглашённые специалисты дефицитных для города специальностей.Денис Вальтер также пояснил схему формирования жилищного фонда. Сегодня в него поступают брошенные квартиры, а также жильё от участников программы переселения. Причём значительная часть - в судебном порядке, потому что многие норильчане, получив социальную выплату, не торопятся сдавать квартиры, хоть и подписали соответствующее обязательство.Между тем существует и очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий – 274 семьи (в 2019 году было 314, ещё годом ранее – 385). В прошлом году помещения предоставили 50 семьям. Как пояснил Денис Вальтер, на движение очереди влияет желание граждан получить отремонтированное жильё именно в Центральном районе, а также нежелание людей по разным причинам ремонтировать помещения самостоятельно.«Кроме того, законодательство не предусматривает снятие с учёта семьи в случае бездействия. Иными словами, подходит очередь, мы присылаем людям сообщение об этом. Они должны подтвердить статус малоимущих, но они не являются к нам и статус не подтверждают. Таким образом, очередь продолжает стоять ещё 45 дней с даты получения уведомления – только после этого срока жилые помещения могут предлагаться следующим по очереди людям», - заключил он.Фото Владимира Макушкина