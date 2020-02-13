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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:59 «Жара» наступит в Молодёжном центре Кайеркана уже 15 февраля.
17:52 Глава города Ринат Ахметчин вручил медаль к 75-летию Победы ветерану труда Антонине Третьяковой.
17:33 Нанимателям служебного жилья и квартир по социальному найму планируют увеличить сумму возмещения расходов на ремонт.
16:15 Владимир Путин поддержал проект «Восток Ойл», который будет реализован на севере Красноярского края.
16:14 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, норильчане соберутся у «Чёрного тюльпана».
15:59 Публичная библиотека передала берестяные грамоты хранителю фондов Новгородского музея Алексею Андриенко.
15:08 Завтра в Молодёжном центре пройдёт шашечный турнир среди дошкольников.
15:07 К Дню защитника Отечества во всех районах города состоятся традиционные праздничные концерты.
14:13 По генотипу осуждённого раскрыто преступление 13-летней давности.
13:58 В Норильске недостаточно специалистов по опеке, попечительству и патронажу над совершеннолетними гражданами.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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