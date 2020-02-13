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13 февраля 2020, 17:52

Глава города Ринат Ахметчин вручил медаль к 75-летию Победы ветерану труда Антонине Третьяковой.


Всего в течение 2020 года такую юбилейную награду получит 31 норильский ветеран.
Антонине Яковлевне Третьяковой скоро исполнится 95 лет. Свой день рождения она отпразднует 29 марта в кругу родных и близких. Антонина Яковлевна бодра и активна, прекрасно помнит события прошлых лет и с улыбкой встречает дорогих гостей. На пожелание главы города долгих лет жизни с улыбкой ответила: «Сколько Бог даст, столько и буду жить. Главное, не валяться, не залёживаться. Чтобы жить, надо двигаться. Вот и нахаживаю по квартире тысячи шагов».
- Здоровья, душевных сил, бодрости духа вам, Антонина Яковлевна, – говорит Ринат Ахметчин. – Разрешите по поручению президента поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и вручить цветы и юбилейную медаль.
Свою трудовую деятельность Антонина Яковлевна начала после окончания школьной восьмилетки. Учиться дальше не было возможности. Нужно было зарабатывать деньги, помогать рано овдовевшему отцу, на плечи которого легла забота о пятерых детях, поддерживать младших братьев и сестёр. Война её застала в городе Торжке. Здесь она и попала под бомбёжку. Говорит, страшно было...
В Норильск приехала в июле 1960 года из города Заозёрного Красноярского края. Север её, закалённую сибирскими морозами, не испугал. Почти сразу вышла замуж за Александра Владимировича Третьякова - горняка, участника Великой Отечественной войны. Антонина Яковлевна говорит, что жили в согласии, растили и воспитывали детей, добросовестно трудились. Общий трудовой стаж Антонины Третьяковой более 58 лет, из них 56 - в службе социальной защиты населения. На заслуженный отдых вышла в 77 лет с должности главного специалиста методико-правового отдела управления социальной защиты населения.
- Я на свою жизнь не обижаюсь. Да и на здоровье грех жаловаться. Могла бы и ещё работать, - добавляет Антонина Яковлевна.
За свою многолетнюю работу норильчанка была награждена множеством наград. Среди них: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За добросовестный труд» и другие.
Фото Ирины Яринской

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    Список новостей

 13 февраля 2020 
17:59   «Жара» наступит в Молодёжном центре Кайеркана уже 15 февраля. 17:52   Глава города Ринат Ахметчин вручил медаль к 75-летию Победы ветерану труда Антонине Третьяковой.
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15:18   Появился новый вид мошенничества, актуальный для норильчан. 14:56   Сегодня весь день в Норильске проходит конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии – машинист ПДМ».
14:55   Рейды теперь и во дворах. Представители городской администрации и ГИБДД проконтролируют соблюдение ПДД в жилой зоне. 14:36   Во всех районах Норильска начался демонтаж снежных городков.
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12:31   31-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков. 12:00   Эпидемиологическая обстановка находится на особом контроле регионального правительства.
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17:27   На ледовой арене «Таймыр» прошёл День зимних видов спорта. 16:57   Снова метель. Штормовое предупреждение объявлено сегодня с 19.00.
16:53   В годовщину гибели Сергея Панченко власти города приняли решение наградить его посмертно знаком отличия «За заслуги перед городом Норильском». 16:52   Питерская художница представит экспозицию плакатов по итогам проекта «Цветные фасады».
16:10   На КЭФ-2020 обсудят переход на новую модель экономического развития страны. 16:09   Новые кадры. С сентября 2020 года начнутся занятия в новом Институте Севера и Арктики в Красноярске.
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12:43   Норильчанин отсудил тройную стоимость жалюзи у медлительных строителей. 12:37   Атом Арктики. Вложения «Росатома» в продление ресурсов действующих атомных ледоколов превысили пять миллиардов рублей.
12:16   «Норникель» и «Русская платина» создали «Арктик Палладий», благодаря которому, по прогнозам, российская доля производства платиноидов на мировом рынке составит 50%.




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