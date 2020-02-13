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13 февраля 2020, 17:52



Глава города Ринат Ахметчин вручил медаль к 75-летию Победы ветерану труда Антонине Третьяковой.

Всего в течение 2020 года такую юбилейную награду получит 31 норильский ветеран. Антонине Яковлевне Третьяковой скоро исполнится 95 лет. Свой день рождения она отпразднует 29 марта в кругу родных и близких. Антонина Яковлевна бодра и активна, прекрасно помнит события прошлых лет и с улыбкой встречает дорогих гостей. На пожелание главы города долгих лет жизни с улыбкой ответила: «Сколько Бог даст, столько и буду жить. Главное, не валяться, не залёживаться. Чтобы жить, надо двигаться. Вот и нахаживаю по квартире тысячи шагов». - Здоровья, душевных сил, бодрости духа вам, Антонина Яковлевна, – говорит Ринат Ахметчин. – Разрешите по поручению президента поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и вручить цветы и юбилейную медаль. Свою трудовую деятельность Антонина Яковлевна начала после окончания школьной восьмилетки. Учиться дальше не было возможности. Нужно было зарабатывать деньги, помогать рано овдовевшему отцу, на плечи которого легла забота о пятерых детях, поддерживать младших братьев и сестёр. Война её застала в городе Торжке. Здесь она и попала под бомбёжку. Говорит, страшно было... В Норильск приехала в июле 1960 года из города Заозёрного Красноярского края. Север её, закалённую сибирскими морозами, не испугал. Почти сразу вышла замуж за Александра Владимировича Третьякова - горняка, участника Великой Отечественной войны. Антонина Яковлевна говорит, что жили в согласии, растили и воспитывали детей, добросовестно трудились. Общий трудовой стаж Антонины Третьяковой более 58 лет, из них 56 - в службе социальной защиты населения. На заслуженный отдых вышла в 77 лет с должности главного специалиста методико-правового отдела управления социальной защиты населения. - Я на свою жизнь не обижаюсь. Да и на здоровье грех жаловаться. Могла бы и ещё работать, - добавляет Антонина Яковлевна. За свою многолетнюю работу норильчанка была награждена множеством наград. Среди них: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За добросовестный труд» и другие. Фото Ирины Яринской

Просмотров:199 Всего в течение 2020 года такую юбилейную награду получит 31 норильский ветеран.Антонине Яковлевне Третьяковой скоро исполнится 95 лет. Свой день рождения она отпразднует 29 марта в кругу родных и близких. Антонина Яковлевна бодра и активна, прекрасно помнит события прошлых лет и с улыбкой встречает дорогих гостей. На пожелание главы города долгих лет жизни с улыбкой ответила: «Сколько Бог даст, столько и буду жить. Главное, не валяться, не залёживаться. Чтобы жить, надо двигаться. Вот и нахаживаю по квартире тысячи шагов».- Здоровья, душевных сил, бодрости духа вам, Антонина Яковлевна, – говорит Ринат Ахметчин. – Разрешите по поручению президента поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и вручить цветы и юбилейную медаль.Свою трудовую деятельность Антонина Яковлевна начала после окончания школьной восьмилетки. Учиться дальше не было возможности. Нужно было зарабатывать деньги, помогать рано овдовевшему отцу, на плечи которого легла забота о пятерых детях, поддерживать младших братьев и сестёр. Война её застала в городе Торжке. Здесь она и попала под бомбёжку. Говорит, страшно было...В Норильск приехала в июле 1960 года из города Заозёрного Красноярского края. Север её, закалённую сибирскими морозами, не испугал. Почти сразу вышла замуж за Александра Владимировича Третьякова - горняка, участника Великой Отечественной войны. Антонина Яковлевна говорит, что жили в согласии, растили и воспитывали детей, добросовестно трудились. Общий трудовой стаж Антонины Третьяковой более 58 лет, из них 56 - в службе социальной защиты населения. На заслуженный отдых вышла в 77 лет с должности главного специалиста методико-правового отдела управления социальной защиты населения.- Я на свою жизнь не обижаюсь. Да и на здоровье грех жаловаться. Могла бы и ещё работать, - добавляет Антонина Яковлевна.За свою многолетнюю работу норильчанка была награждена множеством наград. Среди них: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За добросовестный труд» и другие.Фото Ирины Яринской