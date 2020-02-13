Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42541

13 февраля 2020, 17:59



«Жара» наступит в Молодёжном центре Кайеркана уже 15 февраля.

Это традиционный тематический праздник, который организуется в Молодёжном центре в феврале, чтобы кайерканцы и гости района вспомнили, что где-то есть солнце, песок, море... Жара, одним словом. В рамках праздника запланированы: работа тематических фотозон, интерактивных и развлекательных площадок, выступления творческих коллективов города, мастер-классы. Будет работать детская игровая площадка «Каруселька», а вечером начнётся жаркая дискотека для молодёжи. Вход на праздник свободный. Гостей ждут по адресу: Молодёжный центр, ул. Школьная, 10.

Просмотров:189 Это традиционный тематический праздник, который организуется в Молодёжном центре в феврале, чтобы кайерканцы и гости района вспомнили, что где-то есть солнце, песок, море... Жара, одним словом.В рамках праздника запланированы: работа тематических фотозон, интерактивных и развлекательных площадок, выступления творческих коллективов города, мастер-классы. Будет работать детская игровая площадка «Каруселька», а вечером начнётся жаркая дискотека для молодёжи.Вход на праздник свободный. Гостей ждут по адресу: Молодёжный центр, ул. Школьная, 10.