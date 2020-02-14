Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42542

14 февраля 2020, 10:41



15 февраля в «Родине» пройдут открытые кинопоказы.

Начало сеансов - в 14.00 и 17.00. Для зрителей старше 16 лет. Вход по пригласительным, которые можно получить в кассе за 20 минут до начала сеансов.

Просмотров:169 В видеозале будут демонстрировать художественный фильм 2019 года «Братство» режиссёра Павла Лунгина. Показы приурочены к памятной дате - Дню вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.Начало сеансов - в 14.00 и 17.00. Для зрителей старше 16 лет. Вход по пригласительным, которые можно получить в кассе за 20 минут до начала сеансов.