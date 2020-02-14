Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42543

14 февраля 2020, 10:53



Не от тех деньги спасал. Молодой норильчанин лишился 950 тысяч рублей.

Следователи Отдела МВД России по г. Норильску расследуют уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег с банковской карты. В дежурную часть обратился 29-летний норильчанин, который рассказал о том, что ему позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил о незаконной попытке списания денег с карты и предложил предотвратить это. Доверчивый парень выполнил все указания злоумышленника и перевёл ему, сам того не осознавая, почти 950 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Ведётся следствие. Полицейские предупреждают: не поддавайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию - это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником. Если хотите убедиться в безопасности своих сбережений, сами позвоните на телефон горячей линии банка. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:245 Следователи Отдела МВД России по г. Норильску расследуют уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег с банковской карты. В дежурную часть обратился 29-летний норильчанин, который рассказал о том, что ему позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил о незаконной попытке списания денег с карты и предложил предотвратить это. Доверчивый парень выполнил все указания злоумышленника и перевёл ему, сам того не осознавая, почти 950 тысяч рублей.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Ведётся следствие.Полицейские предупреждают: не поддавайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию - это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником. Если хотите убедиться в безопасности своих сбережений, сами позвоните на телефон горячей линии банка.Фото Владимира Макушкина