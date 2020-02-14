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14 февраля 2020, 11:08



В крае запустят платформу для онлайн-голосований.

Ресурс позволит проводить рейтинговые голосования граждан по различным вопросам. «Такая форма голосования уже практикуется во многих муниципальных образованиях. Самый известный пример – голосование по проекту «Комфортная городская среда», когда жители выбирают варианты обустройства общественных пространств. И наша задача сейчас – сделать единую платформу голосований для всех территорий края и для всех сфер общественной деятельности», – рассказал министр. Одним из основных преимуществ единого портала для проведения рейтинговых голосований станет система безопасности и, прежде всего, – защита от накрутки голосов при выборе вариантов ответа, отмечают в правительстве региона. Эта возможность реализована за счёт авторизации граждан через портал государственных услуг. При этом сами голосования остаются обезличенными. На первом этапе портал «Активный гражданин» будет аккумулировать голосования, инициируемые органами государственной и муниципальной власти, планируется закрепить перечень таких опросов и сфер на законодательном уровне. Дальнейшее развитие портала предусматривает возможность подачи инициатив от самих граждан. «Если какая-то идея, инициатива, идущая от граждан, находит поддержку, её также можно будет выставить на голосование для последующей реализации в случае народного одобрения. А в перспективе на портале «Активный гражданин» станет доступной возможность не только размещать инициативы, но и подавать обращения. Наша задача – обеспечить электронную платформу для быстрого и удобного решения проблем, которые возникают у граждан», – отметил Николай Распопин. Фото Александра Дьякова

Просмотров:163 В марте в Красноярском крае в тестовом режиме заработает информационный портал «Активный гражданин». Об этом в ходе брифинга рассказал журналистам министр цифрового развития Николай Распопин. Платформа разрабатывается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».Ресурс позволит проводить рейтинговые голосования граждан по различным вопросам. «Такая форма голосования уже практикуется во многих муниципальных образованиях. Самый известный пример – голосование по проекту «Комфортная городская среда», когда жители выбирают варианты обустройства общественных пространств. И наша задача сейчас – сделать единую платформу голосований для всех территорий края и для всех сфер общественной деятельности», – рассказал министр.Одним из основных преимуществ единого портала для проведения рейтинговых голосований станет система безопасности и, прежде всего, – защита от накрутки голосов при выборе вариантов ответа, отмечают в правительстве региона. Эта возможность реализована за счёт авторизации граждан через портал государственных услуг. При этом сами голосования остаются обезличенными.На первом этапе портал «Активный гражданин» будет аккумулировать голосования, инициируемые органами государственной и муниципальной власти, планируется закрепить перечень таких опросов и сфер на законодательном уровне. Дальнейшее развитие портала предусматривает возможность подачи инициатив от самих граждан.«Если какая-то идея, инициатива, идущая от граждан, находит поддержку, её также можно будет выставить на голосование для последующей реализации в случае народного одобрения. А в перспективе на портале «Активный гражданин» станет доступной возможность не только размещать инициативы, но и подавать обращения. Наша задача – обеспечить электронную платформу для быстрого и удобного решения проблем, которые возникают у граждан», – отметил Николай Распопин.Фото Александра Дьякова