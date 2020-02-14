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14 февраля 2020, 11:38



В эти выходные МФК «Норильский никель» примет дома «Синару» из Екатеринбурга.

История личных встреч между соперниками составляет 67 матчей, в 37 из которых побеждали екатеринбуржцы, в 17 – норильчане, ещё 13 игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 241:178 в пользу уральцев. Также добавим, что «Норильский никель» с 30 набранными очками занимает пятое место турнирной таблицы. «Синара» с 40 очками расположилась на третьей позиции. Лидирует в чемпионате «Газпром-Югра» (Югорск) - 45 очков.

Просмотров:161 Центральное, двухматчевое противостояние 13-го тура Суперлиги пройдёт в Норильске во Дворце спорта «Арктика» 15 и 16 февраля в 17.00 (время норильское). Прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале в YouTube.История личных встреч между соперниками составляет 67 матчей, в 37 из которых побеждали екатеринбуржцы, в 17 – норильчане, ещё 13 игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 241:178 в пользу уральцев.Также добавим, что «Норильский никель» с 30 набранными очками занимает пятое место турнирной таблицы. «Синара» с 40 очками расположилась на третьей позиции. Лидирует в чемпионате «Газпром-Югра» (Югорск) - 45 очков.