Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42546

14 февраля 2020, 12:26



Заключены муниципальные контракты на оказание услуги по отлову и содержанию бездомных животных.

Жителям Талнаха следует обращаться в отдел по городскому хозяйству Талнахского территориального управления администрации города с 8 до 21 часа по адресу: ул. Диксона, 10, каб. 401, либо по тел. 43-72-13. Контактные телефоны исполнителя: 37-52-59, 8-983-500-87-06. Кайерканцы подать заявки на отлов бродяжек могут в отдел по управлению городским хозяйством и работе с населением Кайерканского территориального управления администрации города с 9 до 18 часов по адресу: ул. Шахтёрская, 9а, тел. 43-72-27*доб. 2008, 2010. Контактные телефоны исполнителя: 8-903-928-61-48, 8-983-500-87-06. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:172 Заявки по Центральному району принимают в отделе оперативного контроля управления ЖКХ по адресу: Ленинский пр., 44, 4-й этаж, телефон 43-70-57. Контактные телефоны исполнителя: 8-903-928-61-48, 8-983-500-87-06.Жителям Талнаха следует обращаться в отдел по городскому хозяйству Талнахского территориального управления администрации города с 8 до 21 часа по адресу: ул. Диксона, 10, каб. 401, либо по тел. 43-72-13. Контактные телефоны исполнителя: 37-52-59, 8-983-500-87-06.Кайерканцы подать заявки на отлов бродяжек могут в отдел по управлению городским хозяйством и работе с населением Кайерканского территориального управления администрации города с 9 до 18 часов по адресу: ул. Шахтёрская, 9а, тел. 43-72-27*доб. 2008, 2010. Контактные телефоны исполнителя: 8-903-928-61-48, 8-983-500-87-06.Фото из архива "Заполярной Правды"